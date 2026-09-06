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खूंटी में डबल मर्डर: 8 माह की गर्भवती प्रेमिका की गला रेतकर हत्या, गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत

रांची/खूंटीः खूंटी जिला के मुरहू थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज डबल मर्डर का मामला सामने आया है. पंगुरा गांव के जंगल से रविवार को 19 साल की एक युवती का शव बरामद हुआ है. युवती आठ महीने की गर्भवती थी. पोस्टमार्टम के दौरान उसके गर्भ से मृत शिशु निकाला गया. इसके बाद पुलिस ने मामले में दोहरे हत्याकांड की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया.

मृतका की पहचान अड़की थाना क्षेत्र के युवती के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, लड़की का पंगुरा गांव निवासी 20 वर्षीय सागर ओड़ेया के साथ करीब दो साल से प्रेम संबंध था. इसी दौरान लड़की गर्भवती हो गई. वह सागर पर अपने और अपने होने वाले बच्चे को साथ रखने का दबाव बना रही थी. बताया जा रहा है कि इस बीच सागर ने अपनी प्रेमिका से दूरी बना ली थी. करीब दो महीने पहले उसने ढुकू प्रथा के तहत दूसरी युवती को अपने घर में रख लिया था. इसके बाद दोनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई.

पुलिस के मुताबिक, 2 सितंबर को सीनिता अपने अजन्मे बच्चे के हक की मांग को लेकर सागर के घर पहुंची थी. इसके बाद 4 सितंबर से वह लापता थी. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. इसी बीच रविवार को पंगुरा गांव के जंगल में उसका शव मिला.

शव मिलने की सूचना के बाद डीएसपी मंगल सिंह जामुदा और मुरहू थाना प्रभारी गॉडविन केरकेट्टा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम में सामने आया कि युवती आठ महीने की गर्भवती थी और उसके गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो चुकी थी. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी.