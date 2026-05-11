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विवाहिता से प्रेम संबंध में हुई थी डीजे संचालक की हत्या, एक महिला समेत चार आरोपी गिरफ्तार

दुमकाः जिला में चार दिन पूर्व हुए डीजे संचालक दिनेश राय की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. दिनेश की हत्या विवाहिता के साथअ वैध संबंध में की गई थी. इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि मृतक की प्रेमिका जो विवाहित है, वह भी इस हत्याकांड में शामिल थी.

पत्थर से कूचकर की गई थी हत्या

7 मई को जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के झुंझी और दोन्दिया गांव के बीच स्थित सुनसान स्थान पर एक युवक शव बरामद किया गया था. शव पर पत्थर के चोट के निशान थे. प्रथम दृष्टया में यह साफ प्रतीत हो रहा था कि युवक की हत्या कई लोगों ने मिलकर की है. उस दिन मृतक दिनेश कुमार राय की पत्नी ललिता देवी के फर्द बयान के आधार पर रामगढ़ थाना कांड सं0-34/2026 में धारा 103 (1)/238 बीएनएस तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ अंकित किया गया. इस कांड की गंभीरता को देखते हुए दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

एसपी ने दी जानकारी

इस पूरे मामले पर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. एसपी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि मृतक दिनेश कुमार राय का एक महिला के बीच प्रेम प्रसंग था, जो घटनास्थल से थोड़ी ही दूर स्थित गांव की रहने वाली थी. कॉल डिटेल से यह भी साफ हुआ कि मृतक दिनेश और महिला के बीच मोबाइल पर लगातार बात होती थी.