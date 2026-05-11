विवाहिता से प्रेम संबंध में हुई थी डीजे संचालक की हत्या, एक महिला समेत चार आरोपी गिरफ्तार
दुमका में डीजे संचालक की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : May 11, 2026 at 7:00 PM IST
दुमकाः जिला में चार दिन पूर्व हुए डीजे संचालक दिनेश राय की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. दिनेश की हत्या विवाहिता के साथअ वैध संबंध में की गई थी. इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि मृतक की प्रेमिका जो विवाहित है, वह भी इस हत्याकांड में शामिल थी.
पत्थर से कूचकर की गई थी हत्या
7 मई को जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के झुंझी और दोन्दिया गांव के बीच स्थित सुनसान स्थान पर एक युवक शव बरामद किया गया था. शव पर पत्थर के चोट के निशान थे. प्रथम दृष्टया में यह साफ प्रतीत हो रहा था कि युवक की हत्या कई लोगों ने मिलकर की है. उस दिन मृतक दिनेश कुमार राय की पत्नी ललिता देवी के फर्द बयान के आधार पर रामगढ़ थाना कांड सं0-34/2026 में धारा 103 (1)/238 बीएनएस तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ अंकित किया गया. इस कांड की गंभीरता को देखते हुए दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया.
एसपी ने दी जानकारी
इस पूरे मामले पर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. एसपी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि मृतक दिनेश कुमार राय का एक महिला के बीच प्रेम प्रसंग था, जो घटनास्थल से थोड़ी ही दूर स्थित गांव की रहने वाली थी. कॉल डिटेल से यह भी साफ हुआ कि मृतक दिनेश और महिला के बीच मोबाइल पर लगातार बात होती थी.
ऐसे में यह शक गहराया कि कहीं इस हत्याकांड के पीछे यह प्रेम प्रसंग तो नहीं है. जिसके आधार पर महिला और उसके पति से पुलिस द्वारा पुछताछ करने पर दोनों ने बताया कि उनके द्वारा ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. इसमें महिला के भाई और एक रिश्तेदार ने भी साथ दिया था.
पुलिस को पूछताछ में यह पता चला कि जब महिला के पति को पता चला कि उसकी पत्नी के साथ दिनेश का संबंध है तो उसने साजिश के तहत पत्नी को ही कहा कि उसे फोन कर बुलाओ. प्रेमिका के बुलावे पर जब दिनेश वहां पहुंचा तो चारों ने मिलकर दिनेश को दबोच लिया और पत्थर, कुल्हाड़ी और रॉड से मारकर हत्या कर दी.
फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उनलोगों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल लोहे का रॉड, खून लगा हुआ दो पत्थर, मृतक का मोबाइल और कुल्हाड़ी बरामद किया गया है. एसपी ने कहा कि इस तरह दिनेश राय हत्याकांड का पूरी तरह से खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.
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