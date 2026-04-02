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दो पत्नियों के खर्च के बोझ के तले दबा पति, महिला के कुंडल लूटकर हुआ फरार

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने महिला के कान से सोने के कुंडल झपटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम नसीम मलिक पुत्र मुंशरीफ उर्फ निन्हा है, जिसकी उम्र करीब 32 साल है, जो थाना रानीपुर क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने दो शादी कर रखी है. दोनों बीबी का खर्च उठाने में वो सक्षम नहीं है. इसीलिए इस तरह की छीना-झपटी करने लगा.

पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि नसीम आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा था और इसी कारण उसने अपराध का रास्ता चुना. मायापुर स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी अभय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया. एसपी सिटी के अनुसार बीती 27 मार्च को रोशनाबाद निवासी एक महिला ने सिडकुल पुलिस को शिकायत देकर बताया कि अज्ञात बाइक सवार उनके कान से सोने की कुंडल झपटकर फरार हो गया. महिला अपने पति के साथ बाजार गई थी और आरोपी अंधेरे में उसकी चैन छीनकर फरार हो गया.

एसपी सिटी अभय सिंह ने किया मामला का खुलासा. (ETV Bharat)

शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. महिला सुरक्षा और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया. टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.