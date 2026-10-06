देहरादून ट्रिपल मर्डर केस खुलासा, 600 रुपए के लिए कर दी तीन लोगों की हत्या
देहरादून ट्रिपल मर्डर केस में एसएसपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. तीन लोगों के हत्या के पीछे की वजह सिर्फ 600 रुपए थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 8:57 PM IST
देहरादून: आज 6 अक्टूबर को राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. आरोपी की नाम राजकुमार है. राजकुमार देहरादून के इंद्रेश नगर का ही रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक आरोपी प्लंबर है. वह पिछले करीब दो साल से बुजुर्ग दंपति के घर पर प्लंबिंग का काम कर रहा था. पुलिस ने हत्या की वजह से 600 रुपए की मजदूरी बताई है.
पुलिस ने बताया कि प्लंबर ने कपूर दंपति से अपनी मजदूरी 600 रुपए मांगी थी, लेकिन कपूर दंपति उसे 300 रुपए दे रहे थे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई. पुलिस के अनुसार मंगलवार को बुजुर्ग दंपति ने ही आरोपी को प्लंबिंग के काम के लिए अपने घर बुलाया था. काम पूरा होने के बाद पैसों के लेन-देन को लेकर आरोपी का दंपति से विवाद हो गया.
रायपुर क्षेत्र में हुई बुजुर्ग दम्पत्ति व महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार गिरफ्तार अभियुक्त प्लम्बर का करता है कार्य, विगत 02 वर्षों से बुजुर्ग दम्पत्ति के घर पर कर रहा था प्लम्बिंग का कार्य, https://t.co/wJIY31m8mU— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) October 6, 2026
पेचकस से बुजुर्ग दंपति पर हमला: आरोप है कि इसी दौरान राजकुमार ने पेचकस से बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया. दंपति की आवाज सुनकर पड़ोस के घर में काम करने वाली महिला बीच-बचाव के लिए पहुंची, तो आरोपी ने उस पर भी पेचकस से हमला कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर रायपुर पुलिस मौके पर पहुंची. घर के अंदर बुजुर्ग दंपती और महिला लहूलुहान हालत में अचेत मिले. तीनों को तत्काल कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार: पुलिस ने मौके से घटना में इस्तेमाल पेचकस बरामद किया है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया था. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से एक सोने की चेन भी बरामद हुई है. साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. शुरुआती जांच में आरोपी बुजुर्ग दंपति के घर की ओर अकेले जाता हुआ दिखाई दिया है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.
वहीं, पुलिस पूछताछ में आरोपी राजकुमार ने बताया है कि वह दंपत्ति के घर आज प्लंबर का काम करने के लिए गया था. काम खत्म करने के बाद बाद जब उसने दंपत्ति से अपनी मजदूरी के 600 रुपए मांगे तो दंपति ने आरोपी को 300 रुपए देने लगे. इसी को लेकर आरोपी और दंपत्ति में बहस शुरू हो है.
पुलिस पूछताछ में आरोपी राजकुमार ने बताया कि दंपति ने उसे गालियां भी दी थी. जिससे वह गुस्से में आ गया. उसने अपने पास रखे पेचकस से उन दोनों पर हमला कर दिया. मृतकों की पहचान 75 वर्षीय रजनी कपूर, 80 वर्षीय रमेश कपूर और 48 वर्षीय तिलया देवी उर्फ शीला के रूप में हुई है. तिलया देवी पड़ोस के घर में नौकरानी का काम करती थीं. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया गिरफ्तार आरोपी राजकुमार मूल रूप से बिजनौर जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र के बांदा का रहने वाला है. वर्तमान में इंद्रेश नगर सहारनपुर चौक के पास रहता है.
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