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देहरादून ट्रिपल मर्डर केस खुलासा, 600 रुपए के लिए कर दी तीन लोगों की हत्या

पेचकस से बुजुर्ग दंपति पर हमला : आरोप है कि इसी दौरान राजकुमार ने पेचकस से बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया. दंपति की आवाज सुनकर पड़ोस के घर में काम करने वाली महिला बीच-बचाव के लिए पहुंची, तो आरोपी ने उस पर भी पेचकस से हमला कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर रायपुर पुलिस मौके पर पहुंची. घर के अंदर बुजुर्ग दंपती और महिला लहूलुहान हालत में अचेत मिले. तीनों को तत्काल कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने बताया कि प्लंबर ने कपूर दंपति से अपनी मजदूरी 600 रुपए मांगी थी, लेकिन कपूर दंपति उसे 300 रुपए दे रहे थे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई. पुलिस के अनुसार मंगलवार को बुजुर्ग दंपति ने ही आरोपी को प्लंबिंग के काम के लिए अपने घर बुलाया था. काम पूरा होने के बाद पैसों के लेन-देन को लेकर आरोपी का दंपति से विवाद हो गया.

हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार: पुलिस ने मौके से घटना में इस्तेमाल पेचकस बरामद किया है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया था. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से एक सोने की चेन भी बरामद हुई है. साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. शुरुआती जांच में आरोपी बुजुर्ग दंपति के घर की ओर अकेले जाता हुआ दिखाई दिया है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

वहीं, पुलिस पूछताछ में आरोपी राजकुमार ने बताया है कि वह दंपत्ति के घर आज प्लंबर का काम करने के लिए गया था. काम खत्म करने के बाद बाद जब उसने दंपत्ति से अपनी मजदूरी के 600 रुपए मांगे तो दंपति ने आरोपी को 300 रुपए देने लगे. इसी को लेकर आरोपी और दंपत्ति में बहस शुरू हो है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी राजकुमार ने बताया कि दंपति ने उसे गालियां भी दी थी. जिससे वह गुस्से में आ गया. उसने अपने पास रखे पेचकस से उन दोनों पर हमला कर दिया. मृतकों की पहचान 75 वर्षीय रजनी कपूर, 80 वर्षीय रमेश कपूर और 48 वर्षीय तिलया देवी उर्फ शीला के रूप में हुई है. तिलया देवी पड़ोस के घर में नौकरानी का काम करती थीं. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया गिरफ्तार आरोपी राजकुमार मूल रूप से बिजनौर जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र के बांदा का रहने वाला है. वर्तमान में इंद्रेश नगर सहारनपुर चौक के पास रहता है.

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