पुलिस के हत्थे चढ़े अंतरराज्यीय शटर कटर गैंग के तीन बदमाश, 50 से अधिक वारदातों को दे चुके अंजाम

पुलिस के हत्थे चढ़े अंतरराज्यीय शटर कटर गैंग के तीन बदमाश, 50 से अधिक वारदातों को दे चुके अंजाम
पुलिस के अनुसार यह गैंग रात के अंधेरे में निकलती और सुनसान इलाकों में दुकानों को निशाना बनाती.
Published : January 17, 2026 at 4:49 PM IST
बहरोड़: जिले की नीमराणा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली एक अंतरराज्यीय शटर कटर गैंग का खुलासा किया. पुलिस ने इस मामले में तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे.
हरियाणा-राजस्थान में दिया वारदातों को अंजाम: नीमराणा थाना इंचार्ज दयाराम ने शनिवार को बताया कि सर्दी के मौसम में जिले में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही थीं. ऐसे में विशेष टीम गठित कर हरसौरा पुलिस के सहयोग से अंतरराज्यीय शटर कटर गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया. यह गैंग हरियाणा के बावल, रेवाड़ी, कुंड सहित कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा, बहरोड़ और शाहजहांपुर क्षेत्रों में सक्रिय थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने करीब 50 दुकानों के शटर और ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया.
कई चोरी की वारदातें कबूली: गिरफ्तार आरोपियों में दो बदमाश बहरोड़ थाना क्षेत्र के गंडाला गांव के रहने वाले हैं, जबकि एक बदमाश नीमराणा क्षेत्र के फतेहपुरा गांव का निवासी बताया गया है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई चोरी की वारदातों को कबूल किया है. उनके कब्जे से ताले तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले शटर कटर, लोहे के औजार और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं. इसके अलावा चोरी की वारदातों में उपयोग ली गई एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है.
रात के अंधेरे में देते थे वारदातों को अंजाम: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गैंग रात के समय अपने ठिकानों से निकलती और फिर सुनसान इलाकों में बनी दुकानों को निशाना बनाती थी. शटर कटर की मदद से कम समय में ताले तोड़कर चोरी कर लेती थी, जिससे उन्हें पकड़ पाना चुनौतीपूर्ण हो गया था. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और आशंका है कि इनके खुलासे से अन्य चोरी की वारदातों का भी पर्दाफाश हो सकता है.