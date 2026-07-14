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PM आवास योजना का लालच देकर और पुलिस का डर दिखाकर करते थे ठगी, कानपुर में पकड़े गए 12 शातिर

पुलिस के मुताबिक-पिछले एक साल से सक्रिय थे सभी, बैंक खातों की शुरू हुई जांच

कानपुर में साइबर ठग गिरफ्तार.
कानपुर में साइबर ठग गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 7:53 PM IST

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कानपुर: कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच और साउथ जोन के रेउना थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़े संगठित साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरसी नहर पुलिया के पास से पकड़े गए ये सभी आरोपी पिछले एक वर्ष से सक्रिय थे और लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन का झांसा देकर तथा पुलिस का डर दिखाकर धोखाधड़ी का शिकार बना रहे थे.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वह अपने पास उपलब्ध एक डेटाबेस के मोबाइल नंबरों के आगे-पीछे के अंकों में बदलाव कर लोगों को कॉल करते थे. खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर वे लोगों से कहते थे कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आ गया है. इसके बाद तुरंत आवास दिलाने के नाम पर 1100 या 11000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे.

कानपुर में साइबर ठग गिरफ्तार. (Video Credit; ETV Bharat)

आरोपियों ने दूसरा तरीका यह अपनाया था कि वे लोगों फोन करके डराते थे कि मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखने के कारण उनके खिलाफ शिकायत हुई है और पुलिस उनके घर आ रही है. पीड़ित को भयभीत करने के लिए वे फोन पर रिकॉर्डेड पुलिस सायरन और हूटर्स की आवाज सुनाते थे. इसके बाद गिरोह का दूसरा सदस्य फर्जी सीनियर पुलिस अफसर बनकर मामला रफा-दफा करने के एवज में मोटी रकम वसूलता था.

पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, कुछ आवश्यक दस्तावेज और नकद राशि बरामद की है. बैंक खातों की प्राथमिक जांच में अलग-अलग आरोपियों के खातों में 80,000, 90,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं. पुलिस बैंक खातों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि ठगी गई रकम के अंतिम कड़ी तक का पता लगाया जा सके.

यह पूरी कार्रवाई सुबह करीब 9:00 बजे एनसीआरपी पोर्टल, प्रतिबिम्ब पोर्टल और समन्वय पोर्टल से मिले इनपुट्स के आधार पर की गई. जिसमें घाटमपुर, रेउना, गिरसी और कानपुर देहात के इलाकों में साइबर अपराधियों के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी. इस अभियान का नेतृत्व एडीसीपी क्राइम व साउथ सुमित सुधाकर रामटेके, डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी और एसीपी घाटमपुर केके यादव ने किया. पुलिस अब इस बात की गहनता से छानबीन कर रही है कि आरोपियों को यह डेटाबेस कहां से प्राप्त हुआ और क्या इसमें आवास विकास या किसी अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं?

पकड़े गए सभी आरोपी थाना रेउना और उसके आसपास के क्षेत्रों के निवासी हैं. पूर्व में भी पुलिस द्वारा इसी रेउना क्षेत्र में ऐसी ही कार्रवाई की गई थी, जिसमें करीब 21 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था. पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ यह सख्त कानूनी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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कानपुर में 12 साइबर ठग गिरफ्तार
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