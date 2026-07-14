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PM आवास योजना का लालच देकर और पुलिस का डर दिखाकर करते थे ठगी, कानपुर में पकड़े गए 12 शातिर

कानपुर में साइबर ठग गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच और साउथ जोन के रेउना थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़े संगठित साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरसी नहर पुलिया के पास से पकड़े गए ये सभी आरोपी पिछले एक वर्ष से सक्रिय थे और लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन का झांसा देकर तथा पुलिस का डर दिखाकर धोखाधड़ी का शिकार बना रहे थे. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वह अपने पास उपलब्ध एक डेटाबेस के मोबाइल नंबरों के आगे-पीछे के अंकों में बदलाव कर लोगों को कॉल करते थे. खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर वे लोगों से कहते थे कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आ गया है. इसके बाद तुरंत आवास दिलाने के नाम पर 1100 या 11000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे. कानपुर में साइबर ठग गिरफ्तार. (Video Credit; ETV Bharat) आरोपियों ने दूसरा तरीका यह अपनाया था कि वे लोगों फोन करके डराते थे कि मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखने के कारण उनके खिलाफ शिकायत हुई है और पुलिस उनके घर आ रही है. पीड़ित को भयभीत करने के लिए वे फोन पर रिकॉर्डेड पुलिस सायरन और हूटर्स की आवाज सुनाते थे. इसके बाद गिरोह का दूसरा सदस्य फर्जी सीनियर पुलिस अफसर बनकर मामला रफा-दफा करने के एवज में मोटी रकम वसूलता था.