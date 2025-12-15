ETV Bharat / state

सहारनपुर से नकली नोट लाकर जयपुर में खपाने का प्रयास, दो गिरफ्तार, 2.90 लाख के जाली नोट पकड़े

जयपुर: राजधानी जयपुर में नकली नोट के साथ पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 2.90 लाख रुपए की नकली करेंसी जब्त की गई है. कमिश्नरेट की सीएसटी ने जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से नकली नोट लाए थे. जिन्हें जयपुर में खपाना था. इन आरोपियों ने पकड़े जाने पहले किसे कितने नकली नोट दिए हैं. इसे लेकर पुलिस अनुसंधान में जुटी है. इनसे पूछताछ में नकली नोट गिरोह से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है.

गोपनीय जानकारी के आधार पर कार्रवाई : स्पेशल कमिश्नर ऑपेरशन राहुल प्रकाश ने बताया कि कमिश्नरेट स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर रतन सिंह को जानकारी मिली कि चित्रकूट थाना इलाके में कार में एक शख्स घूम रहा है. जिसके पास नकली नोट है. कार की पहचान कर सीएसटी ने कार सवार गोविंद को पकड़ा. जिसके पास 1.90 लाख रुपए की नकली करेंसी मिली. उससे पूछताछ के बाद एक फ्लैट में दबिश देकर देवांश को पकड़ा. जिसके पास एक लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं. आरोपी गोविंद चौधरी झालावाड़ का और देवांश चित्रकूट (जयपुर) का रहने वाला है.