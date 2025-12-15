ETV Bharat / state

सहारनपुर से नकली नोट लाकर जयपुर में खपाने का प्रयास, दो गिरफ्तार, 2.90 लाख के जाली नोट पकड़े

जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी ने चित्रकूट थाना इलाके में दिया कार्रवाई को अंजाम.

जयपुर कमिश्नरेट.
जयपुर कमिश्नरेट. (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में नकली नोट के साथ पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 2.90 लाख रुपए की नकली करेंसी जब्त की गई है. कमिश्नरेट की सीएसटी ने जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से नकली नोट लाए थे. जिन्हें जयपुर में खपाना था. इन आरोपियों ने पकड़े जाने पहले किसे कितने नकली नोट दिए हैं. इसे लेकर पुलिस अनुसंधान में जुटी है. इनसे पूछताछ में नकली नोट गिरोह से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है.

गोपनीय जानकारी के आधार पर कार्रवाई : स्पेशल कमिश्नर ऑपेरशन राहुल प्रकाश ने बताया कि कमिश्नरेट स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर रतन सिंह को जानकारी मिली कि चित्रकूट थाना इलाके में कार में एक शख्स घूम रहा है. जिसके पास नकली नोट है. कार की पहचान कर सीएसटी ने कार सवार गोविंद को पकड़ा. जिसके पास 1.90 लाख रुपए की नकली करेंसी मिली. उससे पूछताछ के बाद एक फ्लैट में दबिश देकर देवांश को पकड़ा. जिसके पास एक लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं. आरोपी गोविंद चौधरी झालावाड़ का और देवांश चित्रकूट (जयपुर) का रहने वाला है.

इसे भी पढ़ें : जयपुर में नकली नोट खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, फर्जी पट्टे और सील भी मिली

पहले भी पकड़े गए दो आरोपी : हाल ही के दिनों में नकली नोट मिलने का जयपुर में यह दूसरा मामला है. इससे पहले विद्याधर नगर थाना पुलिस ने विशाल रावत और हरिकृष्ण बाहेती उर्फ गुरूजी को 81 हजार 700 रुपए की नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया था. उनके कब्जे से फर्जी सील और नकली पट्टे भी पुलिस ने बरामद किए थे. पिछले दिनों डीएसटी और विद्याधर नगर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था.

TAGGED:

JAIPUR POLICE
POLICE ARESTED TWO ACCUSED
FAKE CURRENCY GANG
जाली नोट पकड़े
FAKE CURRENCY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.