दिल्ली-बिजनौर से आकर जयपुर की पॉश कॉलोनी में करते चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख नकद व ज्वैलरी बरामद
जयपुर की विधायकपुरी थाना पुलिस ने दिल्ली और बिजनौर से आरोपियों को पकड़ा.
Published : February 10, 2026 at 8:31 PM IST
जयपुर : राजधानी में एक घर से लाखों रुपए की नकदी और गहनों की चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए विधायकपुरी थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 25 लाख रुपए नकद और गहने बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने उन्हें दिल्ली और बिजनौर से पकड़ा है. इनमें से एक आरोपी के खिलाफ दिल्ली में कई मुकदमें दर्ज हैं. दो मामलों में उसे सजा भी हो चुकी है. वे गाड़ी से जयपुर आते और पॉश कॉलोनियों में रेकी कर सूने मकानों में वारदात को अंजाम देते थे. उनके तीन साथियों को भी पुलिस ने मुकदमे में नामजद किया है. जिनकी तलाश जारी है.
जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि 28 जनवरी को रचना सबीखी के के घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी हुए थे. इस संबंध में उन्होंने 29 जनवरी को विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 28 जनवरी को वह परिवार सहित बाहर गईं थी. इस दौरान सूने मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और चोरों के भागने के रूट के करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जांचे.
बदमाशों की पहचान कर विधायकपुरी थानाधिकारी नरेंद्र भड़ाना और डीएसटी प्रभारी विशंभर ने दो अलग-अलग टीमों को दिल्ली और उत्तर प्रदेश रवाना किया. इस बीच साइबर सेल ने लगातार तकनीकी आधार पर चोरों का पीछा किया. एक टीम ने दिल्ली के मयूर विहार इलाके से गिरोह के मास्टरमाइंड शान मोहम्मद को और बिजनौर से शकील अहमद को पकड़ा. दोनों को जयपुर लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. जबकि इनके तीन साथियों को नामजद किया गया है.
पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि इस गिरोह के बदमाश गाड़ियों से जयपुर आते और पॉश कॉलोनियों कॉलोनियों में रेकी करते. वे सूने मकानों को चिह्नित करते और चोरी की नंबर प्लेट गाड़ी पर लगाकर वारदात को अंजाम देते थे. वारदात को अंजाम देने के बाद वे चुराई गई संपत्ति को आपस में बांटकर ऐश-मौज में खर्च करते. उन्होंने बताया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड शान मोहम्मद शातिर बदमाश है. जिसके खिलाफ दिल्ली में 50 से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं. दो मामलों में उसे सजा भी हो चुकी है.