दिल्ली-बिजनौर से आकर जयपुर की पॉश कॉलोनी में करते चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख नकद व ज्वैलरी बरामद

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजधानी में एक घर से लाखों रुपए की नकदी और गहनों की चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए विधायकपुरी थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 25 लाख रुपए नकद और गहने बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने उन्हें दिल्ली और बिजनौर से पकड़ा है. इनमें से एक आरोपी के खिलाफ दिल्ली में कई मुकदमें दर्ज हैं. दो मामलों में उसे सजा भी हो चुकी है. वे गाड़ी से जयपुर आते और पॉश कॉलोनियों में रेकी कर सूने मकानों में वारदात को अंजाम देते थे. उनके तीन साथियों को भी पुलिस ने मुकदमे में नामजद किया है. जिनकी तलाश जारी है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि 28 जनवरी को रचना सबीखी के के घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी हुए थे. इस संबंध में उन्होंने 29 जनवरी को विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 28 जनवरी को वह परिवार सहित बाहर गईं थी. इस दौरान सूने मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और चोरों के भागने के रूट के करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जांचे. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)