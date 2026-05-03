ETV Bharat / state

आगरा में छिपाई, जयपुर में कटवाने लाया: 11.80 लाख के बीमा क्लेम के चक्कर में जेल पहुंचा शातिर 'गाड़ी मालिक'

जयपुर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने कार जब्त कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार जब्त की
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार जब्त की (फोटो सोर्स : जयपुर पुलिस)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : अपनी गाड़ी चोरी होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर एक शख्स ने इंश्योरेंस के 11.80 लाख रुपए उठा लिए. इसके बाद एक साल तक गाड़ी को आगरा में छुपाए रखा. पकड़े जाने से बचने के लिए वह अपनी कार कटवाने के लिए एक गैराज पहुंच गया. इसकी भनक लगने पर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया. फर्जीवाड़ा करने के आरोपी और गैराज मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना जयपुर में वैशाली नगर थाना इलाके की है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि इस मामले में अजय विहार (सांगानेर) निवासी लोकेंद्र सिंह धाकड़ और कुमावत कॉलोनी (सोडाला) निवासी हितेश कुमावत को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कार जब्त कर ली है.

मुखबिर से मिली संदिग्ध गाड़ी की सूचना : वैशाली नगर थानाधिकारी आरती सिंह तंवर ने बताया कि बिना नंबर की एक ब्लैक एक्सयूवी खातीपुरा में एक गैराज में में कटवाने के लिए खड़ी होने की जानकारी मुखबिर से मिली थी. थाने के कांस्टेबल दीपचंद ने गैराज पहुंचकर लोकेंद्र से पूछताछ की तो मामला संदिग्ध लगा. गाड़ी नंबर के आधार पर डिटेल निकलवाई तो सामने आया कि इस गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट पिछले साल शिवदासपुरा थाने में दर्ज हुई थी. इसके बाद गाड़ी मालिक लोकेंद्र से गहनता से पूछताछ की गई.

इसे भी पढ़ें: कर्मचारियों ने ही लगाया कंपनी को चूना, फर्जी दस्तावेज से बीमा पॉलिसी के हड़पे 58 लाख, तीन कार्मिक गिरफ्तार

एक साल तक गाड़ी को आगरा में रखा : उन्होंने बताया, पड़ताल में सामने आया कि लोकेंद्र ने इस गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट पिछले साल मार्च में शिवदासपुरा थाने में दर्ज करवाई थी. इसके बाद उसने यह गाड़ी शाहगंज (आगरा) में रोहित के खाली प्लॉट में गाड़ी खड़ी की. पुलिस ने मामले की एफआर कोर्ट में पेश की और उसने इंश्योरेंस कंपनी से 11.80 लाख रुपए का क्लेम उठा लिया. अब गाड़ी पकड़े जाने से बचने के लिए खातीपुरा इलाके में एक गैराज पर लाया था.

अब पुलिस ने जब्त की गाड़ी : उन्होंने बताया, गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. जिसे थाने में रखवाया गया है. ई साक्ष्य एप पर गाड़ी की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई गई है. धांधली के आरोपी लोकेंद्र सिंह और गैराज मालिक हितेश कुमावत को गिरफ्तार किया गया है. इस पूरे मामले को लेकर वैशाली नगर थाना पुलिस ने शिवदासपुरा थाना पुलिस को भी जानकारी दी है. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है.

TAGGED:

RAJASTHAN POLICE
कार चोरी
फर्जी बीमा पॉलिसी
2 आरोपी गिरफ्तार
FAKE INSURANCE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.