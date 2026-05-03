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आगरा में छिपाई, जयपुर में कटवाने लाया: 11.80 लाख के बीमा क्लेम के चक्कर में जेल पहुंचा शातिर 'गाड़ी मालिक'

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार जब्त की ( फोटो सोर्स : जयपुर पुलिस )

जयपुर : अपनी गाड़ी चोरी होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर एक शख्स ने इंश्योरेंस के 11.80 लाख रुपए उठा लिए. इसके बाद एक साल तक गाड़ी को आगरा में छुपाए रखा. पकड़े जाने से बचने के लिए वह अपनी कार कटवाने के लिए एक गैराज पहुंच गया. इसकी भनक लगने पर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया. फर्जीवाड़ा करने के आरोपी और गैराज मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना जयपुर में वैशाली नगर थाना इलाके की है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि इस मामले में अजय विहार (सांगानेर) निवासी लोकेंद्र सिंह धाकड़ और कुमावत कॉलोनी (सोडाला) निवासी हितेश कुमावत को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कार जब्त कर ली है. मुखबिर से मिली संदिग्ध गाड़ी की सूचना : वैशाली नगर थानाधिकारी आरती सिंह तंवर ने बताया कि बिना नंबर की एक ब्लैक एक्सयूवी खातीपुरा में एक गैराज में में कटवाने के लिए खड़ी होने की जानकारी मुखबिर से मिली थी. थाने के कांस्टेबल दीपचंद ने गैराज पहुंचकर लोकेंद्र से पूछताछ की तो मामला संदिग्ध लगा. गाड़ी नंबर के आधार पर डिटेल निकलवाई तो सामने आया कि इस गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट पिछले साल शिवदासपुरा थाने में दर्ज हुई थी. इसके बाद गाड़ी मालिक लोकेंद्र से गहनता से पूछताछ की गई. इसे भी पढ़ें: कर्मचारियों ने ही लगाया कंपनी को चूना, फर्जी दस्तावेज से बीमा पॉलिसी के हड़पे 58 लाख, तीन कार्मिक गिरफ्तार