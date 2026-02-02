ETV Bharat / state

महाराष्ट्र का युवक जयपुर में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, पांच पिस्टल और 29 कारतूस जब्त

जयपुर : अवैध रूप से हथियारों की खरीद-फरोख्त के खिलाफ जयपुर पुलिस का 'ऑपेरशन आग' जारी है. कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने जयपुर के महेश नगर थाना इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक युवक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. उसके पास पांच अवैध पिस्टल, 29 कारतूस और दो खाली मैगजीन जब्त की है. स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि सीएसटी ने महेश नगर थाना इलाके से निशांत उमेश पन्हाले को गिरफ्तार किया है. वह शेवगांव (अहमद नगर, महाराष्ट्र) का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट की स्पेशल टीम जयपुर शहर में अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त, सक्रिय गैंग के बदमाशों, हार्डकोर बदमाशों और लूट-डकैती की वारदात को अंजाम देने वालों के बारे में जानकारी जुटाकर कार्रवाई कर रही है.

मुखबिर से मिली जानकारी : सीएसटी को एक युवक के पास अवैध हथियार होने की जानकारी मुखबिर के जरिए मिली थी. इस सूचना को डवलप कर सीएसटी ने महेश नगर थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है. महेश नगर में सुल्तान नगर हाईटेंशन लाइन के पास सुलभ शौचालय के पास खड़े युवक की तलाशी ली तो उसके पास पांच अवैध पिस्टल, दो खाली मैगजीन और 29 कारतूस जब्त किए हैं.