महाराष्ट्र का युवक जयपुर में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, पांच पिस्टल और 29 कारतूस जब्त
कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने महेश नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर की कार्रवाई.
Published : February 2, 2026 at 9:35 AM IST
जयपुर : अवैध रूप से हथियारों की खरीद-फरोख्त के खिलाफ जयपुर पुलिस का 'ऑपेरशन आग' जारी है. कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने जयपुर के महेश नगर थाना इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक युवक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. उसके पास पांच अवैध पिस्टल, 29 कारतूस और दो खाली मैगजीन जब्त की है. स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि सीएसटी ने महेश नगर थाना इलाके से निशांत उमेश पन्हाले को गिरफ्तार किया है. वह शेवगांव (अहमद नगर, महाराष्ट्र) का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट की स्पेशल टीम जयपुर शहर में अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त, सक्रिय गैंग के बदमाशों, हार्डकोर बदमाशों और लूट-डकैती की वारदात को अंजाम देने वालों के बारे में जानकारी जुटाकर कार्रवाई कर रही है.
मुखबिर से मिली जानकारी : सीएसटी को एक युवक के पास अवैध हथियार होने की जानकारी मुखबिर के जरिए मिली थी. इस सूचना को डवलप कर सीएसटी ने महेश नगर थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है. महेश नगर में सुल्तान नगर हाईटेंशन लाइन के पास सुलभ शौचालय के पास खड़े युवक की तलाशी ली तो उसके पास पांच अवैध पिस्टल, दो खाली मैगजीन और 29 कारतूस जब्त किए हैं.
इसे भी पढे़ं: 007 गैंग का मुख्य सरगना AGTF की गिरफ्त में, सांवरिया सेठ के दर्शन करने जाते समय जोधपुर में दबोचा
पूछताछ में राज खुलने की संभावना : उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ महेश नगर थाने में आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. उससे अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है. उससे पूछताछ में अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के बारे में कई अहम जानकारी सामने आने की संभावना है.