सनक पर सवार युवा दिखा रहे थे हाइवे पर स्टंट, सीसीटीवी फुटेज बनेंगे पुलिस की पहुंच का जरिया

NH-8 पर रील के चक्कर में जिंदगी से खिलवाड़ करते युवाओं को तलाश रही पुलिस. वायरल वीडियो से सामने आया मामला.

Young people performing stunts on NH-8
एनएच-8 पर स्टंट करते युवा (Photo: Social media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
किशनगढ़ (अजमेर): मार्बल सिटी किशनगढ़ के नेशनल हाईवे-8 हुड़दंगियों का 'स्टंट ट्रैक' बनता जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक युवाओं पर इस कदर हावी होती जा रही है कि वे न अपनी जान की परवाह कर रहे हैं और न कानून तोड़ने से बाज आ रहे हैं. हाल में किशनगढ़ के गांधीनगर और मदनगंज थाना क्षेत्रों से सामने आए वीडियो ने सनसनी मचा दी. ​वीडियो में लग्जरी कारों का काफिला तेज रफ्तार से अजमेर रोड पर दौड़ता नजर आया. वीडियो के दृश्य दिल दहलाने वाले थे.

​सनरूफ पर स्टंट व गेटों पर लटक रहे थे: वीडियो में दर्जनों छात्र-छात्राएं चलती गाड़ियों की सनरूफ से बाहर निकलकर शोर मचाते नजर आए. कई युवक तेज रफ्तार कारों के दरवाजों से बाहर लटके हुए थे, जो जरा सी चूक पर बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे. इन गाड़ियों की रफ्तार और हुड़दंग के कारण देश के सबसे व्यस्त राजमार्गों में शुमार एनएच-8 पर चल रहे अन्य वाहन चालक सहमे दिखे.

वीडियो के आधार पर पहचान जारी: Co सिटी एवं आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ ने कहा कि वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और वीडियो में दिख रहे गाड़ियों के नंबरों के आधार पर हुड़दंगियों की पहचान की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनकी गाड़ियां भी जब्त की जा सकती है.

​प्रशासन-पुलिस पर उठे सवाल

  • वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस की गश्त पर गंभीर सवाल खड़े हो गए
  • इतनी लग्जरी गाड़ियां सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रही थीं, लेकिन किसी भी टोल नाके या पुलिस चेकपोस्ट पर टोका नहीं
  • हाईवे पर ऐसी स्टंटबाजी मोटर व्हीकल एक्ट में दंडनीय अपराध, फिर भी इन रईसजादों में कानून का डर नजर नहीं आया
  • व्यस्त हाईवे पर ऐसे कृत्य से न केवल स्टंट करने वालों की, बल्कि वहां से गुजरने वाले लोगों की जान पर भी खतरा था

