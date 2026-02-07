ETV Bharat / state

सनक पर सवार युवा दिखा रहे थे हाइवे पर स्टंट, सीसीटीवी फुटेज बनेंगे पुलिस की पहुंच का जरिया

किशनगढ़ (अजमेर): मार्बल सिटी किशनगढ़ के नेशनल हाईवे-8 हुड़दंगियों का 'स्टंट ट्रैक' बनता जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक युवाओं पर इस कदर हावी होती जा रही है कि वे न अपनी जान की परवाह कर रहे हैं और न कानून तोड़ने से बाज आ रहे हैं. हाल में किशनगढ़ के गांधीनगर और मदनगंज थाना क्षेत्रों से सामने आए वीडियो ने सनसनी मचा दी. ​वीडियो में लग्जरी कारों का काफिला तेज रफ्तार से अजमेर रोड पर दौड़ता नजर आया. वीडियो के दृश्य दिल दहलाने वाले थे.

​सनरूफ पर स्टंट व गेटों पर लटक रहे थे: वीडियो में दर्जनों छात्र-छात्राएं चलती गाड़ियों की सनरूफ से बाहर निकलकर शोर मचाते नजर आए. कई युवक तेज रफ्तार कारों के दरवाजों से बाहर लटके हुए थे, जो जरा सी चूक पर बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे. इन गाड़ियों की रफ्तार और हुड़दंग के कारण देश के सबसे व्यस्त राजमार्गों में शुमार एनएच-8 पर चल रहे अन्य वाहन चालक सहमे दिखे.

