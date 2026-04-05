रिटायर्ड ब्रिगेडियर मर्डर के बाद 'खाकी' ने बढ़ाया पहरा, मॉर्निंग वॉकर्स और जनता को दिया सुरक्षा का भरोसा
देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या के बाद पुलिस ऑपरेशन प्रहार चलाकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 5, 2026 at 10:05 AM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे. जिसके बाद पुलिस ने अपराध नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए 'ऑपरेशन प्रहार' शुरू किया है. पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए चौकस नजर आ रही है. सुबह की सैर पर निकलने वाले लोग हों या देर रात काम से लौटने वाले नागरिक हर किसी को सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी अब लगातार दिखाई देती है. जिससे लोगों को सुरक्षित होने का संदेश भी दिया जा रहा है.
ऑपरेशन प्रहार बना संदेश: देहरादून में चौक-चौराहों पर पुलिस की टीमों की सक्रियता दिखाई रही हैं. एसएसपी देहरादून परमेंद्र डोबाल की मानें तो इस अभियान के तहत पुलिस ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदलते हुए हर स्तर पर सघन चेकिंग, अचानक छापेमारी और निरंतर निगरानी को प्राथमिकता दी है. जिसका उद्देश्य आमजन के बीच सुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है. कहा कि पुलिस की अलग-अलग टीमों ने एक साथ मोर्चा संभाला हुआ है. इस दौरान 4 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.
#OperationPrahar के तहत देहरादून में पुलिस टीमों ने आज सुबह गश्त के दौरान मॉर्निंग वॉकर्स व नागरिकों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का विश्वास दिलाया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक एवं संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से सघन पूछताछ भी की गई।#UttarakhandPolice pic.twitter.com/VrkXBLOxiV— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) April 4, 2026
पुलिस एक्ट में सख्त एक्शन: इसके अलावा चोरी की फिराक में घूम रहे एक अभियुक्त को धारदार हथियार के साथ पकड़ा गया, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था. इतना ही नहीं अभियान के दौरान पुलिस ने देर रात तक सड़कों पर घूम रहे 700 से अधिक लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की गई. यह प्रक्रिया केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की पहचान और गतिविधियों की गंभीरता से जांच की गई. इनमें से 96 लोगों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान कर जुर्माना भी वसूला गया.
देहरादून में हाल ही में हुई कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) March 31, 2026
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोबन…
नशा तस्करों पर बड़ा वार और हुडदंगियों पर नकेल: ऑपरेशन प्रहार के तहत देहरादून पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ भी पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है. अलग-अलग स्थानों से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई. आशीष बिष्ट के पास से 50 पव्वे अंग्रेजी शराब, एक युवती के पास से 62 पव्वे देसी शराब बरामद हुए. सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों और अपराध की योजना बना रहे संदिग्धों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और 3 लोगों को मौके पर हुड़दंग करते हुए गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा 170 बीएनएस के तहत कई अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया. अभियान के दौरान 16 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया. इन सभी को गिरफ्तार कर उनके वाहनों को सीज किए गए.
निर्धारित समयावधि के बाद खुलने वाले बार/ रेस्टोरेंट पर एसएसपी दून का कड़ा एक्शन— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) March 31, 2026
एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक,एसपी देहात l, एसपी देहात , के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा नगर क्षेत्र में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान pic.twitter.com/w5KMudmlol
यातायात नियम तोड़ने पर कार्रवाई: देर रात तक चल रहे अभियान में यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी पुलिस ने सख्ती दिखाई. 140 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 73,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा 24 मामलों को न्यायालय में भेजा गया और 46 वाहनों को सीज किया गया. यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि अब ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहा और हर उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने किराएदारों और हॉस्टलों के सत्यापन पर भी विशेष जोर दिया है. जांच के दौरान 22 प्रतिष्ठान संचालकों को सत्यापन न कराने का दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर अपराधी ऐसे ही स्थानों का उपयोग छिपने के लिए करते हैं.
निर्धारित समयावधि के बाद खुला मिला पब, बार या रेस्टोरेंट, तो सीधे दर्ज होगा मुकदमा, #एसएसपी_देहरादून द्वारा पब/बार/रेस्टोरेंट के मालिकों/संचालकों के साथ की गोष्ठी,— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) March 31, 2026
अपने प्रतिष्ठानों में नियमो का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दी हिदायत। pic.twitter.com/Kn4Fhqg0fN
देर रात तक सुनाई दे रहे पुलिस वाहनों के सायरन: देर रात तक राजधानी की सड़कों पर पुलिस वाहनों के सायरन बज रहे हैं. पुलिस टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है जिसमें एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसके पैर में गोली लगी है. पकडे गए आरोपी में शान्तनु त्यागी (उम्र 21) पुत्र विनय त्यागी निवासी ग्राम माटकी थाना बेहट, जिला सहारनपुर, यूपी जबकि दूसरा काविश हुसैन त्यागी पुत्र तौसिम निवासी ग्राम अम्बा विहार, थाना खालापार, मुजफ्फरनगर, यूपी, हाल निवासी- नेचर क्रेस्ट कॉलोनी, राजपुर रोड़, थाना राजपुर, देहरादून का रहने वाला है.
देहरादून में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश जोशी जी के निधन पर उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति… pic.twitter.com/pdlReJN0Gq— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 1, 2026
मॉर्निंग वॉक और लोगों के घरों तक पहुंच रही पुलिस: इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा सकारात्मक असर ये भी है कि पुलिस सुबह की मॉर्निंग वॉक से लेकर बुजुर्गों के घर तक पहुंच रही है. एसएसपी देहरादून की मानें तो ऑपरेशन प्रहार को लगातार जारी रखा जाएगा. सभी थाना क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय सघन चेकिंग छापेमारी और सत्यापन अभियान चलाया जाएगा. पुलिस जवान और कर्मचारी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं.
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