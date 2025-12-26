'घर से बाहर जाएं तो, थाना को जरूर बताएं'- बोकारो में IG का निर्देश, लोगों को किया अलर्ट
चोरों के विरुद्ध आईजी ने निर्देश जारी किए हैं, माइकिंग कर के जनता को अलर्ट किया जा रहा है.
Published : December 26, 2025 at 3:55 PM IST
बोकारो: जिले में पुलिस की रणनीति में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है. अब थाना प्रभारी सिर्फ गश्त, छापेमारी और जांच तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सेक्टर्स, मोहल्लों और बाजारों में माइकिंग के माध्यम से जनता को अपराध रोकथाम में सहयोग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं. पुलिस की संदेशवहन गाड़ियों से बार-बार माइकिंग कर ये संदेश दिया जा रहा है कि, 'घर से बाहर जाएं तो, थाना को जरूर बताएं'.
ताला तोड़कर चोरी करना
यह पहल विशेष रूप से बंद घरों में ताला तोड़कर चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों की सतर्कता और समय पर सूचना, अपराध रोकने में मदद कर सकती है. बोकारो जोन आईजी सुनील भास्कर के अनुसार, 'अपराध रोकने में पुलिस और जनता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है. जागरूकता से अपराध घटाए जा सकते हैं'.
बोकारो पुलिस माइकिंग के द्वारा कर रही है जागरुक
आईजी ने बोकारो एसपी को इस बाबत निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. बोकारो में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, पिछले वर्ष 138 घरों में चोरी हुई, जबकि इस साल यह आंकड़ा 150 पार कर गया है. बोकारो पुलिस माइकिंग कर के जनता को संदेश दे रही है कि वह सतर्क रहे ताकि लॉक किए गए घरों की निगरानी की जा सके, सेक्टर 4 थाना अंतर्गत सिटी सेंटर में थाना प्रभारी संजय कुमार ने माइकिंग कर अभियान को शुरू किया है.
बोकारो में चोरी की घटनाएं बढ़ीं
बोकारो में पिछले कुछ महीनों में चोरी की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है. केवल पिछले तीन महीनों में ही सितंबर में 13, अक्टूबर में 19 और नवंबर में 10 घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं. त्योहारों से भरे अक्टूबर महीने, जिसमें दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ शामिल थे, चोरी की सबसे अधिक घटनाओं वाला महीना रहा. दो दिन पहले कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता सिंह के घर और CCL क्वार्टर में चोरी की घटना हुई.
थाना से रिपोर्ट तलब
पुलिस सूत्रों की माने तो आईजी बोकारो ने थाना प्रभारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने इलाके में किए गए जागरूकता अभियान के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें. जबकि सभी एसपी, एसडीपीओ या डीएसपी द्वारा सत्यापन के बाद समेकित रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है. ये रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 तक समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएंगी. प्रत्येक थाना से वाहन चोरी, डकैती और छिनतई जैसी घटनाओं का विवरण अलग से तलब किया गया है.
