ETV Bharat / state

आगरा में महिला की हत्या, पड़ोस के मकान में खून से लथपथ मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी.

आगरा: सदर थाना क्षेत्र के गांव रोहता में सोमवार की सुबह एक महिला की खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में अफरातफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी. महिला की पहचान 36 वर्षीय नीलम के रुप में हुई है.

मृतक की बेटी ने पुलिस को बताया कि मां रविवार की रात लगभग 9 बजे, घर से कह कर निकली कि अभी आ रही हूं. लेकिन जब सुबह तक घर नहीं लौटी तो तलाश की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला. इस दौरान सुबह टहलने निकले लोगों ने हमारे मकान के बराबर वाले मकान से खून बहता देखा. देखते-देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई. लोगों ने अंदर जाकर देखा तो खून से लथपथ मां की लाश पड़ी थी.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मृतक का नाम नीलम है. जो अपनी मां विमला देवी के पास रहती थी. नीलम के दो बेटे और एक बेटी है. करीब आठ साल से बच्चों को मां विमला देवी के पास ही रह कर पाल रही थी. जबकि पति फर्रुखाबाद में नौकरी करता है और वहीं पर रहता है.