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नाबालिग के आरोप लगाने के बाद दो किशोरों के खिलाफ जांच तेज, जानिए क्या है पूरा मामला

रुद्रपुर: शहर में एक नाबालिग बालिका के साथ कथित गंभीर अपराध का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से संपर्क कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अधिकारी एसएसआई केसी आर्या ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, पीड़ित परिवार शहर में किराए के मकान में रहता है. गुरुवार को बालिका के माता-पिता स्थानीय कोतवाली पहुंचे और घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनकी नौ वर्षीय पुत्री रात बाथरूम गई थी. इसी दौरान उसी मकान में रहने वाले एक किशोर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर बच्ची को अपने साथ कमरे में ले जाने का आरोप है. परिजनों का कहना है कि कुछ समय बाद जब बालिका वापस घर लौटी तो वह असहज और डरी हुई दिखाई दी. उसकी स्थिति को देखते हुए परिजनों को संदेह हुआ और उन्होंने उससे बात की. बातचीत में बालिका ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, जिसके बाद परिवार तुरंत पुलिस के पास पहुंचा.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा है. साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस संबंध में पुलिस अधिकारी एसएसआई केसी आर्या ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल किशोरों की पहचान की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है.