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रांची में अपराधियों की कुंडली तैयार कर रही पुलिस, गैंग की मैपिंग से लेकर सोशल मीडिया तक निगरानी

रांची में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब घटना से पहले रोकथाम की रणनीति पर काम करेगी. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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एसएसपी राकेश रंजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 5:08 PM IST

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रांचीः राज्य की राजधानी रांची में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब केवल वारदात के बाद कार्रवाई करने के बजाय अपराध की आशंका को पहले ही पहचानने की रणनीति पर काम करेगी. इसके तहत रांची पुलिस अपराधियों की प्रोफाइलिंग करने के साथ-साथ उनके गैंग की मैपिंग करेगी. पुराने अपराधियों से लेकर वर्तमान में सक्रिय अपराधियों और अपराध की ओर बढ़ते युवाओं तक की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मिला निर्देश

इसी सिलसिले में रांची एसएसपी राकेश रंजन की पहल पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें पुलिस अधीक्षक (नगर), पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), अपर पुलिस अधीक्षक कोतवाली, सभी पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी शामिल हुए. बैठक में अधिकारियों को अपराधियों की पहचान, उनकी गतिविधियों की निगरानी और संभावित अपराध को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए.

पुराने अपराधियों की भी तैयार होगी प्रोफाइल

एससपी ने बताया की पुलिस पिछले 10 से 15 वर्षों के दौरान अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे अपराधियों और गैंग को चिह्नित करेगी. ऐसे अपराधी जो फिलहाल सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए दोबारा अपराध में शामिल होने की आशंका है, उनकी सूची तैयार की जा रही ह. इनकी गतिविधियों का समय-समय पर सत्यापन किया जाएगा और इन्हें पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा. इसके साथ ही वर्तमान में सक्रिय अपराधियों और गंभीर या संगठित अपराध से जुड़े लोगों की भी विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश दिया गया है. इसमें रंगदारी, हत्या, मारपीट, मादक पदार्थों का कारोबार, छेड़खानी, भू-माफिया, अवैध शराब, चोरी, जुआ-मटका समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को चिह्नित किया जाएगा.

अपराध की ओर बढ़ रहे युवाओं पर भी नजर

पुलिस की नई रणनीति में युवा वर्ग पर भी विशेष फोकस रहेगा. ऐसे युवाओं और समूहों को चिह्नित किया जाएगा, जिनकी गतिविधियों से कानून-व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा हो रही है या जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति विकसित होने के संकेत मिल रहे हैं. हुड़दंग, दबंगई, मारपीट, छेड़खानी, बाइकर्स गैंग की गतिविधियां, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के आसपास युवतियों से अभद्र व्यवहार तथा आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट और एडिटेड वीडियो बनाने व प्रसारित करने वालों की भी पहचान की जाएगी.

बीसीआर के जरिए व्यवस्थित होगी जानकारी

चिह्नित लोगों की जानकारी संबंधित थाना के बैड कैरेक्टर रजिस्टर (बीसीआर) के संदर्भ में व्यवस्थित तरीके से रखी जाएगी. पुलिस जरूरत के अनुसार इनका सत्यापन और निगरानी करेगी. कानून के दायरे में रहते हुए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल और गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी.

घटना से पहले रोकथाम पर जोर

एसएसपी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण का मतलब केवल घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं है. पुलिस को संभावित अपराध और आपराधिक गतिविधियों की पहले पहचान कर उसे रोकने की दिशा में काम करना होगा. इसके लिए प्रिवेंटिव पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. सभी थाना प्रभारियों को चिन्हित अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी प्रोफाइल को नियमित रूप से अपडेट करने और सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है. किसी संभावित आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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