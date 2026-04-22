नाम बदलकर बात करता था सोहेल, अचानक पहुंच गया घर, महिला ने पुलिस बुलाई
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप इलाके की घटना, महिला ने पुलिस को फोन करके सूचना दे दी, पुलिस ने सोहेल को हिरासत में लिया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 22, 2026 at 1:38 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक युवक द्वारा कथित रूप से पहचान छुपाकर महिला से बातचीत करने के मामले ने अचानक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के बीच फंसे युवक को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रित किया.
नाम बदलकर महिला से करता था बात, एक दिन घर पहुंच गया: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 20 अप्रैल को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया. यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक ट्रांजिट कैंप के नेतृत्व में की गई, जिससे क्षेत्र में संभावित तनावपूर्ण स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सका.
महिला ने पुलिस को दी सूचना: प्राप्त जानकारी के अनुसार, डायल 112 पर एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि एक युवक ने स्वयं को हिन्दू बताकर उससे बातचीत की. बाद में वह मुस्लिम धर्म का निकला. महिला ने यह भी बताया कि उक्त युवक उसके घर के पास आ गया है, जिससे स्थिति संवेदनशील हो गई है. सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक कीर्ति भट्ट, हेड कांस्टेबल किशोर कुमार तथा कांस्टेबल दिनेश ध्यानी तत्काल मौके के लिए रवाना हुए.
लोगों ने नाम बदलकर बात करने वाले युवक को पकड़ा: जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि मोहल्ले के कई लोग और कुछ संगठनों के कार्यकर्ता वहां एकत्र हो चुके थे. भीड़ में आक्रोश का माहौल था महिला से नाम बदलकर बात करने वाले युवक सोहेल के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई हो रही थी. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया.
पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया: हाथापाई के बाद युवक सोहेल काफी उत्तेजित हो गया और स्थिति और बिगड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई. पुलिस द्वारा उसे शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन वह लगातार आक्रामक बना रहा. ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से उपनिरीक्षक कीर्ति भट्ट द्वारा उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत हिरासत में लिया गया.
पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने से बचाई: पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते युवक को हिरासत में नहीं लिया जाता तो क्षेत्र की कानून-व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती थी. हिरासत में लेने के बाद युवक को कोतवाली लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह रही कि महिला और उसके परिजनों ने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहने संबंधी एक लिखित प्रार्थना पत्र भी थाने में प्रस्तुत किया है.
महिला से नाम बदलकर बात करता था सोहेल: गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान सोहेल पुत्र सरफराज निवासी इस्लामनगर वार्ड नंबर 03, थाना खटीमा, जनपद उधम सिंह नगर, उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है. प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि-
सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. युवक के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है. पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सफलता मिली.
-मोहन चंद्र पांडे, प्रभारी निरीक्षक, ट्रांजिंट कैंप एरिया-
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