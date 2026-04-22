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नाम बदलकर बात करता था सोहेल, अचानक पहुंच गया घर, महिला ने पुलिस बुलाई

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक युवक द्वारा कथित रूप से पहचान छुपाकर महिला से बातचीत करने के मामले ने अचानक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के बीच फंसे युवक को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रित किया.

नाम बदलकर महिला से करता था बात, एक दिन घर पहुंच गया: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 20 अप्रैल को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया. यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक ट्रांजिट कैंप के नेतृत्व में की गई, जिससे क्षेत्र में संभावित तनावपूर्ण स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सका.

महिला ने पुलिस को दी सूचना: प्राप्त जानकारी के अनुसार, डायल 112 पर एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि एक युवक ने स्वयं को हिन्दू बताकर उससे बातचीत की. बाद में वह मुस्लिम धर्म का निकला. महिला ने यह भी बताया कि उक्त युवक उसके घर के पास आ गया है, जिससे स्थिति संवेदनशील हो गई है. सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक कीर्ति भट्ट, हेड कांस्टेबल किशोर कुमार तथा कांस्टेबल दिनेश ध्यानी तत्काल मौके के लिए रवाना हुए.

लोगों ने नाम बदलकर बात करने वाले युवक को पकड़ा: जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि मोहल्ले के कई लोग और कुछ संगठनों के कार्यकर्ता वहां एकत्र हो चुके थे. भीड़ में आक्रोश का माहौल था महिला से नाम बदलकर बात करने वाले युवक सोहेल के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई हो रही थी. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया.