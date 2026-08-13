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महज 30 हजार रुपये के लिए किया दो युवकों का अपहरण, चंद घंटे में अपहृत बरामद, अपराधी सलाखों के पीछे

गिरिडीहः महज तीस से पचास हजार रुपये के लिए दो युवकों का अपहरण कर लिया गया. अपहरण की घटना बुधवार शाम को हुई. घटना की जानकारी मिलते ही गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार ने विशेष टीम का गठन किया और चंद घंटे में ही न सिर्फ अपहृत को बरामद कर लिया गया बल्कि अपहरण करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और गुरुवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया गया. यह पूरा मामला गांडेय पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले चरकामारा इलाके का है.

ऐसे हुई घटना

दरअसल गुरुवार की देर शाम को गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार को यह जानकारी मिली कि चरकामारा निवासी मोहन दास के भाई धर्मवीर कुमार दास एवं नीतेश कुमार दास का कुछ अपराधकर्मियों द्वारा चरकामारा जंगल के पास से अपहरण कर लिया गया है तथा छोड़ने के एवज में फिरौती की मांग की जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक ने सदर SDPO जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, ताकि मामले को जल्द सुलझाया जा सके और अगवा किए गए व्यक्ति को सुरक्षित बरामद किया जा सके.

जानकारी देते एसडीपीओ जीतवाहन उरांव (Etv Bharat)

टीम में गांडेय अंचल के इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, मुफस्सिल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, अवर निरीक्षक संजय कुमार, विवेक माधुरी, गांडेय थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह, अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार को शामिल करते हुए छापेमारी की गई.

श्मशानघाट में छिपाकर रखा था अपहृतों को