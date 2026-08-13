महज 30 हजार रुपये के लिए किया दो युवकों का अपहरण, चंद घंटे में अपहृत बरामद, अपराधी सलाखों के पीछे
गिरिडीह में अपहरण की घटना घटी. हालांकि चंद घंटों में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया.
Published : August 13, 2026 at 7:59 PM IST
गिरिडीहः महज तीस से पचास हजार रुपये के लिए दो युवकों का अपहरण कर लिया गया. अपहरण की घटना बुधवार शाम को हुई. घटना की जानकारी मिलते ही गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार ने विशेष टीम का गठन किया और चंद घंटे में ही न सिर्फ अपहृत को बरामद कर लिया गया बल्कि अपहरण करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और गुरुवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया गया. यह पूरा मामला गांडेय पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले चरकामारा इलाके का है.
ऐसे हुई घटना
दरअसल गुरुवार की देर शाम को गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार को यह जानकारी मिली कि चरकामारा निवासी मोहन दास के भाई धर्मवीर कुमार दास एवं नीतेश कुमार दास का कुछ अपराधकर्मियों द्वारा चरकामारा जंगल के पास से अपहरण कर लिया गया है तथा छोड़ने के एवज में फिरौती की मांग की जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक ने सदर SDPO जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, ताकि मामले को जल्द सुलझाया जा सके और अगवा किए गए व्यक्ति को सुरक्षित बरामद किया जा सके.
टीम में गांडेय अंचल के इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, मुफस्सिल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, अवर निरीक्षक संजय कुमार, विवेक माधुरी, गांडेय थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह, अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार को शामिल करते हुए छापेमारी की गई.
श्मशानघाट में छिपाकर रखा था अपहृतों को
इस बीच एसपी को यह सूचना मिली की अपहरण के बाद दोनों अपहृतों को हरसिंगरायडीह के श्मशान घाट के पास छिपाकर रखा गया है. ऐसे में श्मशानघाट की घेराबंदी की गई और बाद में यहीं से अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया.
इस कांड को अंजाम देनेवाले मुफस्सिल थाना इलाके के डांडीडीह निवासी मो रिजवान अंसारी एवं मो अफसर अंसारी को गिरफ्तार किया गया. जहां अपहृतों को छिपाकर रखा गया था वहां से पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल किए गए दो बाइक के साथ-साथ एक ई रिक्शा को भी बरामद किया है.
'दो युवक के अपहरण की सूचना मिलते ही गिरिडीह एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई. मामले में अपहृतों को सकुशल बरामद कर लिया गया. जबकि घटना को अंजाम देने में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. दोनों ने अपहरण की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. अपहरण के बाद अपहृतों के परिजनों से 30 से 50 हजार रुपया मांगा जा रहा था.' जीतबाहन उरांव, एसडीपीओ
ये भी पढ़ेंः
प्रभात मेहता अपहरण और हत्याकांड: वारदात की पहरेदारी करने वाला दोस्त हरियाणा से गिरफ्तार
नाबालिग आदिवासी लड़कियों के अपहरण करने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई, विधायक के नेतृत्व में निकाला कैंडल मार्च
नाबालिग को बदमाशों ने बाइक से किया किडनैप, गोड्डा से तीन गिरफ्तार