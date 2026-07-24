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पुलिस के शिकंजे में रथ मेला में मोबाइल छिनतई और चोरी करने वाला गिरोह, तीन सदस्य गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में लगे मेला में लगातार मोबाइल छिनतई और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने चोरी की घटनाओं में शामिल गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

लगातार सामने आ रहे थे मामले

रथ मेला के दौरान मोबाइल छिनतई और कुछ चोरी की घटनाओं में शामिल अपराधियो को गिरफ्तार कर लिया गया है. एसएसपी रांची के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि-विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से छिना गया मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल की गई दो बाइक और चोरी का सामान बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश कुमार (19 वर्ष), निवासी जेपी मार्केट खटाल, थाना विधानसभा, शिवम कुजूर (22 वर्ष), निवासी मौसीबाड़ी, थाना धुर्वा और एक विधि-विरुद्ध किशोर को भी निरुद्ध किया गया है.

हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि रथ मेला के दौरान मोबाइल छिनतई और चोरी की घटनाओं की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया गया, टीम लगातार मेला क्षेत्र और आसपास के इलाकों में निगरानी कर रही थी. इसी दौरान विधानसभा थाना क्षेत्र के जेपी मार्केट और प्रभात तारा मैदान के पास छापेमारी कर दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा एक नाबालिग को भी पकड़ा गया.

आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने विधानसभा थाना कांड संख्या-58/26 (दिनांक 20 जुलाई) में छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया जबकि घटना में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है. जांच में यह भी सामने आया कि इसी गिरोह ने 22 जुलाई को रथ मेला में स्कूटी सवार एक महिला से मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में धुर्वा थाना कांड संख्या-173/26 के तहत मामला दर्ज किया गया था.