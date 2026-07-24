ETV Bharat / state

पुलिस के शिकंजे में रथ मेला में मोबाइल छिनतई और चोरी करने वाला गिरोह, तीन सदस्य गिरफ्तार

रांची में पुलिस ने रथ मेला के दौरान चोरी और छिनतई करने वाले गिरोह को पकड़ा है.

Police apprehended gang that committing thefts during Rath Mela in Ranchi
रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में लगे मेला में लगातार मोबाइल छिनतई और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने चोरी की घटनाओं में शामिल गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

लगातार सामने आ रहे थे मामले

रथ मेला के दौरान मोबाइल छिनतई और कुछ चोरी की घटनाओं में शामिल अपराधियो को गिरफ्तार कर लिया गया है. एसएसपी रांची के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि-विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से छिना गया मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल की गई दो बाइक और चोरी का सामान बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश कुमार (19 वर्ष), निवासी जेपी मार्केट खटाल, थाना विधानसभा, शिवम कुजूर (22 वर्ष), निवासी मौसीबाड़ी, थाना धुर्वा और एक विधि-विरुद्ध किशोर को भी निरुद्ध किया गया है.

हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि रथ मेला के दौरान मोबाइल छिनतई और चोरी की घटनाओं की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया गया, टीम लगातार मेला क्षेत्र और आसपास के इलाकों में निगरानी कर रही थी. इसी दौरान विधानसभा थाना क्षेत्र के जेपी मार्केट और प्रभात तारा मैदान के पास छापेमारी कर दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा एक नाबालिग को भी पकड़ा गया.

आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने विधानसभा थाना कांड संख्या-58/26 (दिनांक 20 जुलाई) में छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया जबकि घटना में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है. जांच में यह भी सामने आया कि इसी गिरोह ने 22 जुलाई को रथ मेला में स्कूटी सवार एक महिला से मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में धुर्वा थाना कांड संख्या-173/26 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

दुकानों में हुई चोरी का भी खुलासा

हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि इसी गिरोह के द्वारा रथ मेले में लगे कई दुकानों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था. गिरफ्तार आरोपियों के पास रथ मेला की दुकानों से चोरी किए गए विभिन्न सामान, जिनमें सैंडल, बैग सहित अन्य सामग्री शामिल है, बरामद की गई है.

इसे भी पढ़ें- रांची के हाई प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा, अंतरराज्यीय चोर इरफान बेनकाब, दो सरगनाओं की पत्नियां गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें- रामगढ़ में बाइक चोरी के नेटवर्क का खुलासा, तीन शातिर चोर गिरफ्तार, सात वाहन जब्त

इसे भी पढ़ें- कोडरमा पुलिस ने जेवरात चोरी मामले में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, ओडिशा तक फैला है चोर गिरोह का नेटवर्क

TAGGED:

THEFT GANG MEMBERS ARRESTED
THEFTS DURING RATH MELA
RANCHI
मोबाइल चोरी और छिनतई की घटना
THEFT GANG BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.