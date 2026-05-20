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अजमेर में पुलिस ने वाहन चोर धरा, 22 वाहन बरामद, जयपुर में हार्डकोर बदमाश गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि आरोपी जीतराम बाइक का लॉक तोड़कर वारदात को अंजाम देता था. बाद में चोरी के वाहनों को अलग–अलग जगहों पर बेच देता था. आरोपी के खिलाफ आपराधिक रिकार्ड भी है. उसके खिलाफ जोधपुर, राजसमंद, पाली, देवगढ़, मारवाड़ जंक्शन, रानी और सिरियारी में पहले से 18 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. आरोपी से बरामद वाहन उसने एक वर्ष में चुराए थे. उन्होंने बताया कि आरोपी जीतराम इतना शातिर था कि पकड़े जाने के डर से अपने साथ मोबाइल भी नहीं रखता था. वारदात के दौरान भी उसके पास मोबाइल नहीं रखता था, लिहाजा उसको पकड़ा आसान नहीं था.

अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि कोतवाली और अभय कमांड सेंटर की संयुक्त टीम ने कई जिलों में जाकर वाहन चोर के बारे में छानबीन की. वहीं अजमेर में हुई वारदात के बाद की गई पड़ताल में कई सीसीटीवी भी खंगाले गए. उन्होंने बताया कि पुलिस ने पाली जिले के सियारी में रहने वाले जीतराम उर्फ पावणा को गिरफ्तार किया है. आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि जोधपुर, पाली, ब्यावर, मसूदा और अजमेर के अलावा कई जगह पर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी की निशानदेही पर 22 चोरी के वाहन बरामद किए हैं. इनमें तीन वाहन अजमेर से चोरी किए गए हैं.

अजमेर/जयपुर: अजमेर में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों के बीच पुलिस ने बुधवार को एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है. इसके कब्जे से 22 बाइक बरामद की गई हैं. आरोपी ने जोधपुर, पाली, ब्यावर, मसूदा और अजमेर में डेढ़ दर्जन से अधिक वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. वहीं जयपुर पुलिस ने चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले एक हार्डकोर बदमाश को गिरफ्तार किया है. इस पर पांच हजार रुपए का ईनाम भी रखा है.

वाहन चोर से बरामद 22 वाहन (ETV Bharat Ajmer)

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जेल से छूटते ही वारदात करने वाला हार्डकोर बदमाश गिरफ्तार: जयपुर की विधायकपुरी थाना पुलिस ने पॉश इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले एक हार्डकोर बदमाश को आज गुरुवार को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ छह राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज है. इन राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी. उस पर पांच हजार रुपए का ईनाम भी रखा है. जयपुर पुलिस ने इस साल 28 जनवरी को भगीरथ कॉलोनी में चोरी की वारदात के मामले में उसे गिरफ्तार किया है. वह कई बार जेल गया और जेल से बाहर आते ही वापस अपराध करने लगता. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि देहरादून हाल उत्तम नगर दिल्ली निवासी विजय लाम्बा को विधायकपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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2.50 लाख रुपए बरामद: उन्होंने बताया कि आरोपी राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. वह उत्तराखंड में पतंजलि स्टोर और ओडिशा में ज्वैलरी शोरूम को भी निशाना बना चुका है. उसके कब्जे से पुलिस ने 2.50 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं. वह कई बार जेल जा चुका है. हर बार जेल से बाहर आते ही साथियों के साथ मिलकर पॉश इलाकों के घरों में चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देता है.

जयपुर में जनवरी में की वारदात: उन्होंने बताया कि जयपुर की भगीरथ कॉलोनी निवासी रचना सबीनी ने 28 जनवरी, 2026 को अपने घर से लाखों रुपए की नकदी और ज्वैलरी चोरी होने का मुकदमा विधायकपुरी थाने में दर्ज करवाया था. इस मामले के खुलासे के लिए थानाधिकारी नरेंद्र कुमार और एसआई रवीना हदावत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. इस मामले में पुलिस पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. उनसे अनुसंधान में सामने आई जानकारी के आधार पर आरोपी विजय लाम्बा को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में अब तक 27.50 लाख रुपए की बरामदगी हुई है.

1995 से लगातार जेल में, 2023 में आया बाहर: उन्होंने बताया कि आरोपी ने छत्तीसगढ़ में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. उस मामले में उसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया. अब उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है. पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसे संगीन अपराध के 6 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. वह साल 1995 से लगातार जेल में रहा. वह साल 2023 में जेल से बाहर आया और बाहर आते ही अपने गिरोह के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया.