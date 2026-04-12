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मिर्जापुर में अधिवक्ता हत्याकांड का आरोपी पुलिस ने दबोचा, हॉफ एनकाउंटर में पैर में लगी गोली

बदमाश राजेन्द्र सोनकर को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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मिर्जापुर में अधिवक्ता हत्याकांड का आरोपी पुलिस ने दबोचा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 8:53 AM IST

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मिर्जापुर: जनपद में अधिवक्ता हत्याकांड के फरार आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है. घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस के मुताबिक मिर्जापुर के अधिवक्ता राजीव सिंह उर्फ रिंकू सिंह शनिवार के सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे. इस दौरान बदमाश राजेंद्र सोनकर बाइक से एक अपने साथी के साथ आया और अधिवक्ता को गोलीमार कर मार डाला. इसके बाद वह साथी के साथ फरार हो गया था. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया था.एसपी ने पांच टीम की गठन कर बदमाश को पकड़ने के लिए लगाया था.


पुलिस ने 15 घंटे के अंदर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक सिटी नितेश कुमार सिंह ने बताया कि बदमाश को शनिवार देर शाम कटरा कोतवाली के पीएसी वाहिनी के पास पहाड़ी के पास होने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की. इस दौरान बदमाश पुलिस को देख भागने लगा. पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायर करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर के दोनों पैर में गोली लग गई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. फरार साथी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है

मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अधिवक्ता की हत्या के बाद से टीम दबिश दे रही थी.मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर को 15 घंटे के अंदर मुठभेड़ में पकड़ा गया है. उसके साथी की भी पहचान हो गई है. उसके लिए टीमों को लगाया गया है जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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