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झारखंड में नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू! पलामू जोन में बचे हैं इतने इनामी नक्सली कमांडर

पलामू: प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, टीएसपीसी, जेजेएमपी जैसे नक्सल संगठनों के टॉप कमांडरों का काउंटडाउन शुरू हो गया है. केंद्र सरकार ने नक्सलियों की खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है. पलामू जोन में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिले आते हैं. अप्रैल 2024 में पलामू को केंद्र सरकार ने नक्सली जिले की सूची से बाहर किया है.

पलामू जोन में 7 इनामी नक्सली कमांडर सक्रिय

वहीं 2026 में गढ़वा भी बाहर हुआ है. एक मात्र लातेहार नक्सल प्रभावित जिले के रूप में चिन्हित है. हालांकि पलामू जोन में फिलहाल सात इनामी नक्सली कमांडर सक्रिय हैं. सभी को झारखंड पुलिस ने टारगेट पर लिया है और उनके खिलाफ अभियान की भी शुरूआत की है. सातों कमांडर पर झारखंड की सरकार ने इनाम रखा हुआ है और सभी अलग-अलग इलाकों में सक्रिय हैं.

पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है एवं नक्सलियों से सरेंडर करने की भी अपील कर रही है. पुलिस नक्सलियों से अपील कर रही है कि सरकार की योजना नई दिशा का लाभ उठाएं और मुख्यधारा में शामिल हो: शैलेंद्र कुमार सिन्हा, जोनल आईजी, पलामू

बड़े इनामी नक्सली इन इलाकों में सक्रिय

पलामू के इलाके एवं बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में 15 लाख का इनामी माओवादी नितेश यादव, 10 लाख का इनामी संजय गोदराम, पलामू-चतरा सीमावर्ती इलाके में 10 लाख का इनामी टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू, लातेहार चतरा के सीमावर्ती इलाके में 10 लाख का इनामी माओवादी कमांडर मनोहर गंझू, लातेहार लोहरदगा सीमावर्ती इलाके में 15 लाख का इनामी रबिंद गंझू जबकि लातेहार के इलाके में ही 5 लाख का इनामी रामदेव लोहार उर्फ काका, जबकि गढ़वा के इलाके का रहने वाला माओवादी कमांडर राजू भुईयां सक्रिय है.