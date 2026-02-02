ETV Bharat / state

बिहार में 30 अपराधियों पर 25 हजार तक का इनाम, लिस्ट जारी.. इस नंबर पर दें पुलिस को सूचना

बेतिया: बिहार के बेतिया पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. पुलिस ने इन पर इनाम की राशि घोषित की है. हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में वांछित कुल 30 अपराधियों पर 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस की ओर से जारी सूची में शामिल अपराधियों के खिलाफ एक से अधिक कांड दर्ज हैं और ये अलग-अलग थाना क्षेत्रों से संबंधित हैं.

इन अपराधियों पर 10 हजार का इनाम: फरार अपराधियों का नाम, पता और उन पर रखी गई इनाम की राशि जारी कर दी गई है. इसमें विकास कुमार, कुअवा, चकिया निवासी पर 10 हजार, मो. इमरान, मिसकार टोला कालीबाग निवासी पर 20 हजार, इरफान आलम, मिसकार टोला कालीबाग निवासी पर 10 हजार, मुन्ना उर्फ विजेंद्र कुमार, ममन्पुरा, हांसी, हरियाणा निवासी पर 10 हजार, विजय सहनी, भटानी, कर्जा, मुजफ्फरपुर निवासी पर 10 हजार, आलोक यादव बलुआ रमपुरवा, बैरिया निवासी पर 10 हजार का इनाम जारी किया गया है.

25 हजार तक का इनाम (ETV Bharat)

बैरिया के अपराधियों पर इतना इनाम: वहीं भूलेख यादव, डुमरिया बैरिया निवासी पर 10 हजार, पिंकू यादव, हाट सरैया, बैरिया निवासी पर 10 हजार, बुलेट उर्फ अभिषेक सिंह, लौकरिया, बैरिया निवासी पर 10 हजार, सनोज चौधरी, खड्डा पुल, बैरिया निवासी पर 10 हजार, सरफराज, तिलंगही, बैरिया निवासी पर 10 हजार, संचित शर्मा, लौकरियां, बैरिया निवासी पर 25 हजार, मंतोष शर्मा, लौकरियां, बैरिया निवासी पर 25 हजार, मुकेश शर्मा लौकरियां, बैरिया निवासी पर 25 हजार, बुलेट प्रसाद, कोइरपट्टी डुमरिया, बैरिया निवासी पर 25 हजार, कल्याण पटेल, डुमरिया, बैरिया निवासी पर 10 हजार, मोतीलाल यादव सिरिसिया, सिकटा निवासी पर 25 हजार का इनाम है.

इन अपराधियों पर 25 हजार का इनाम: इसके साथ ही वसीम, सिरिसिया, सिकटा निवासी पर 25 हजार, शेख सैफ, सिरिसिया, सिकटा निवासी पर 25 हजार, निखिल सिंह, कोइरीटोला, बेतिया निवासी पर 25 हजार, धोनी यादव, परवतिया टोला, मुफस्सिल निवासी पर 25 हजार, दिनेश पटेल, चारगाहा, मुफस्सिल निवासी पर 25 हजार, विकास कुमार, ओझवलिया, बैरिया निवासी पर 25 हजार, उमेश कुमार,ओझवलिया, बैरिया निवासी पर 25 हजार, रामपाल प्रसाद, जबदी, भंगहा निवासी पर 25 हजार का इनाम है.