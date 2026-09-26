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जमशेदपुर बैंक डकैती: डकैतों की जानकारी के बदले 2 लाख रुपये का इनाम, पुलिस ने की घोषणा

जमशेदपुर: शहर के गोलमुरी थाना इलाके में केनरा बैंक डकैती मामले में पुलिस को अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली है. पुलिस पांचों डकैतों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है. इसलिए, पुलिस ने इन डकैतों के बारे में जानकारी देने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है. पुलिस मुख्यालय ने पांचों डकैतों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 2-2 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया है.

गौरतलब है कि 24 सितंबर, 2026 को पांच लुटेरों ने गोलमुरी मस्जिद रोड स्थित केनरा बैंक में दिनदहाड़े बड़ी डकैती को अंजाम दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद, पांचों लुटेरे कंधे पर बैग टांगकर आराम से अलग-अलग रास्तों से फरार हो गए. किसी भी लुटेरे ने मास्क नहीं पहना था.

गोलमुरी की इस घटना को झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती माना जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज में लुटेरों को घटनास्थल से भागते हुए देखा गया है. इलाके की अलग-अलग गलियों में लगे कैमरों में उनके चेहरे साफ दिख रहे हैं. खास बात यह है कि बैंक के अंदर डकैती करते समय उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना था, ना ही किसी तरह से अपना चेहरा ढक रखा था.

पुलिस ने अब लुटेरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है. इसी कोशिश के तहत, उन्होंने उनके बारे में जानकारी देने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है. पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने बताया कि बैंक डकैती की पुलिस जांच चल रही है. कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है. उन्होंने घोषणा की कि लुटेरों के बारे में सही जानकारी देने वाले को 2-2 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि जानकारी देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी.