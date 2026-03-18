बिहार में पुलिस-ग्रामीणों के बीच झड़प, पुलिस की फायरिंग में एक की मौत
मुजफ्फरपुर में पुलिस ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल हुआ. इस दौरान दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गयी.
Published : March 18, 2026 at 9:14 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है. गायघाट थाना क्षेत्र के असिया गांव में मंगलवार देर रात पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिससे पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. इस घटना में गोली लगने से 60 वर्षीय जगतवीर राय की मौत हो गई, जबकि थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
गिरफ्तारी करने पहुंची थी पुलिस: मुजफ्फरपुर पुलिस के अनुसार एक नाबालिग से जुड़े मामले में POCSO कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था. इसी के अनुपालन में गायघाट थाना पुलिस असिया गांव में छापेमारी करने पहुंची थी. आरोपी को पकड़ने के दौरान ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया.
"कोर्ट के आदेश पर गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया. उग्र भीड़ ने पुलिस के दो वाहनों में तोड़फोड़ की. हालात बिगड़ने पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए." -कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी, मुजफ्फरपुर
'रात 12 बजे घर में घुसी पुलिस': मृतक के पड़ोसी अजय राय ने रात के 12 बज रहे थे. सभी लोग घर में सो रहे थे. इसी दौरान गायघाट थानाध्यक्ष समेत पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में घर के पीछे से घुस गए. बिना कारण बताए तलाशी लेने लगी. जब हमने विरोध किया तो गाली-गलौज की गयी. जबरन थाना ले जाने लगा. जब मेरे घर वाले चोर-चोर का हल्ला किया तो पुलिस वाले घर से बाहर भाग गए.
"पुलिस ने बाहर निकलकर फायरिंग शुरू कर दी. इसी दौरान जगतवीर राय शौच के लिए बाहर निकले थे. उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, सर? गोली क्यों चला रहे हैं? इस पर उन्हें गोली मार दी गई, जो उनके सीने में लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. फायरिंग में एक भैंस को भी गोली लगी है." -अजय राय, ग्रामीण
स्थिति तनावपूर्ण: राजद नेता प्रभात किरण ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जगतवीर राय ने देर रात घर में प्रवेश का विरोध किया था. इसी से नाराज होकर दरोगा ने कथित तौर पर उन्हें नजदीक से गोली मार दी. घटना के बाद असिया गांव और आसपास के क्षेत्रों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.
'आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग': डीएसपी अलय वत्स ने बताया कि आरोपी भीखारी राय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रात में छापेमारी करने गई थी. इस दौरान अभियुक्त पक्ष ने ग्रामीणों को जुटाकर पुलिस पर पथराव, लाठी-डंडे से हमला किया. फायरिंग भी की. भीड़ में फंसने पर थानाध्यक्ष राजा सिंह ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की और टीम सुरक्षित निकली. घटना में थानाध्यक्ष समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है. जगतवीर राय की गोली लगने से मौत की सूचना है.
"ग्रमीणों के हमले में थानाध्यक्ष समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है. जगतवीर राय की गोली लगने से मौत की सूचना है. पुलिस लगातार कैंप कर रही है." -अलय वत्स, डीएसपी
गायघाट थाना कांड संख्या-343/23 में छापामारी के क्रम में पुलिस टीम पर हुए गंभीर हमला एवम् एक व्यक्ति के मृत्यु होने के संदर्भ में...#BiharPolice#JanPolice#PreventivePolicing#MuzaffarpurPolice#CommunityPolicing#PoliceForPublic #बिहार_पुलिस#मुजफ्फरपुर_पुलिस#SafeMuzaffarpur pic.twitter.com/R2j6AsnKOY— Muzaffarpur Police (@MuzaffarpurPol3) March 18, 2026
एसपी और डीएसपी कर रहे कैंप: ग्रामीण एसपी और डीएसपी पूर्वी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है. इलाके में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. हमले में शामिल लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में सन्नाटा पसरा है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
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