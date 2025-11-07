ETV Bharat / state

भीषण सड़क हादसों के बावजूद नहीं लिया सबक: भीलवाड़ा में हाईवे के किनारे खड़े रहते हैं वाहन

राजस्थान में सड़क हादसों के बावजूद पुलिस व परिवहन विभाग हाईवे पर सक्रियता नहीं दिखा रही है.

Road safety campaign
हाईवे के किनारे खड़े वाहन (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read
भीलवाड़ा: पश्चिमी राजस्थान में भारतमाला हाईवे पर हुए भीषण हादसे के बाद पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर जो सतर्कता और कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह भीलवाड़ा में दिखाई नहीं दे रही है. हैरानी की बात यह है कि जोधपुर के पास एक दर्जन से अधिक यात्रियों की जान लेने वाली उस त्रासदी के ठीक एक सप्ताह बाद भी जयपुर-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर वाहन अब मनमाने ढंग से मुख्य मार्ग के किनारे खड़े मिल रहे हैं.

सुबह ही दिखी सड़क किनारे वाहनों की कतार: सरकार के निर्देश के बावजूद जयपुर-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर भीलवाड़ा जिले में वाहन सड़क किनारे ही खड़े रहते हैं. इस दौरान उन्हें न पुलिस समझाती है और न ही परिवहन विभाग की टीम. ऐसा ही नजारा शुक्रवार सुबह 9:00 से 11:00 बजे के दौरान गुलाबपुरा से भीलवाड़ा जिला मुख्यालय तक के बीच देखने को मिला. दो दर्जन से ज्यादा वाहन मुख्य राजमार्ग के किनारे खड़े मिले.

धर्मेंद्र सिंह यादव, एसपी, भीलवाड़ा. (ETV Bharat Bhilwara)

एसपी बोले- चला रहे सड़क सुरक्षा अभियान: इस बारे में भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जिले में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत तरह-तरह के नवाचार किए जा रहे हैं. सिक्सलेन रोड पर अच्छी ड्राइविंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. भीलवाड़ा जिले के भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, रायला, माण्डल व हमीरगढ़ थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्ग पर अभियान चलाया जा रहा है. ड्राइवरों को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है. शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी एक जिले में यातायात नियमों का पालन कराना हो, तो केवल अपने जिले में जागरूकता से काम नहीं चलेगा, बल्कि अंतर-राज्यीय जागरूकता अभियान चलाना होगा।

