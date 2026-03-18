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जेल से छूटते ही फिर करने लगा तस्करी, बड़ी मात्रा के स्मैक के साथ धरा गया आरोपी

रुद्रपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस ने लंबे समय से अवैध नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसमें पुलिस को काफी सफलता भी मिल रही है. पुलिस का फोक्स तस्करों पर लगाम लगाकर देवभूमि उत्तराखंड को अवैध नशे के जाल से मुक्त करना है. इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले के किच्छा थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार. आरोपी के पास से पुलिस को 122.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई. आरोपी हाल ही में जेल से बाहर आया था. बाहर आते ही उसने फिर से स्मैक की तस्करी करनी शुरू कर दी.

पुलिस ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशन में पूरे क्षेत्र में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी बीच पुलिस को नशा तस्कर के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, उसी आधार पर 18 मार्च को एसटीएफ और किच्छा कोतवाली पुलिस संयुक्त रूप से लालपुर क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी.

पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान उनकी नजर गुरुद्वारे वाली गली के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो पुलिस के देखकर घबरा गया. इससे पुलिस को शक उस व्यक्ति पर और बढ़ गया. इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संतोक सिंह (उम्र 42 वर्ष) निवासी लालपुर किच्छा बताया.

पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान संतोक सिंह के पास के एक पारदर्शी पन्नी मिली, जिसमें करीब 122.25 ग्राम स्मैक थी. जिसे पुलिस ने तत्काल जब्त कर लिया. किच्छा कोतवाल प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना किच्छा में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.