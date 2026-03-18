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जेल से छूटते ही फिर करने लगा तस्करी, बड़ी मात्रा के स्मैक के साथ धरा गया आरोपी

उधम सिंह नगर पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 8:34 PM IST

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रुद्रपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस ने लंबे समय से अवैध नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसमें पुलिस को काफी सफलता भी मिल रही है. पुलिस का फोक्स तस्करों पर लगाम लगाकर देवभूमि उत्तराखंड को अवैध नशे के जाल से मुक्त करना है. इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले के किच्छा थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार. आरोपी के पास से पुलिस को 122.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई. आरोपी हाल ही में जेल से बाहर आया था. बाहर आते ही उसने फिर से स्मैक की तस्करी करनी शुरू कर दी.

पुलिस ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशन में पूरे क्षेत्र में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी बीच पुलिस को नशा तस्कर के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, उसी आधार पर 18 मार्च को एसटीएफ और किच्छा कोतवाली पुलिस संयुक्त रूप से लालपुर क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी.

पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान उनकी नजर गुरुद्वारे वाली गली के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो पुलिस के देखकर घबरा गया. इससे पुलिस को शक उस व्यक्ति पर और बढ़ गया. इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संतोक सिंह (उम्र 42 वर्ष) निवासी लालपुर किच्छा बताया.

पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान संतोक सिंह के पास के एक पारदर्शी पन्नी मिली, जिसमें करीब 122.25 ग्राम स्मैक थी. जिसे पुलिस ने तत्काल जब्त कर लिया. किच्छा कोतवाल प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना किच्छा में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है. वह सितंबर माह में भी करीब 152.39 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है. हालांकि जेल से रिहा होने के बाद उसने दोबारा नशे के अवैध कारोबार में संलिप्तता शुरू कर दी थी. इस कार्रवाई में एसटीएफ कुमाऊं परिक्षेत्र की टीम और किच्छा पुलिस की संयुक्त भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टीम की सतर्कता और समन्वय के चलते यह बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस महानिरीक्षक ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कुमाऊं क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई है. किसी भी हालत में नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और आगे भी इस तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

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