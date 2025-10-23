ETV Bharat / state

हल्द्वानी में 40 लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, बरेली से लाकर करते थे सप्लाई

हल्द्वानी में पुलिस ने लाखों रुपए की स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया.

Smack smuggler arrested
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (Photo-ETV Bharat)
October 23, 2025

हल्द्वानी: त्योहारी सीजन के बीच पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 40 लाख रुपए से अधिक कीमत की स्मैक के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि त्योहारी सीजन में नशे के कारोबार को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी सीज कर लिया है. पुलिस तस्करों की कुंडली खंगाल रही है.

पुलिस की गिरफ्त में आए नशा तस्कर: गौर हो कि हल्द्वानी में नशा तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है. नशा तस्कर बड़ी मात्रा में नशे का काला कारोबार कर रहे हैं. लेकिन पुलिस की सक्रियता तस्करों पर भारी पड़ रही है. वहीं नैनीताल जनपद के हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए मोती नगर इंटर कॉलेज के पास चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका, पूछताछ और तलाशी के दौरान दोनों के पास से 162.14 ग्राम स्मैक बरामद की गई.

लाखों की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार (Video-ETV Bharat)

अलग-अलग रूट का करते थे इस्तेमाल: जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तस्लीम और रशीद के रूप में हुई है, जो बरेली से स्मैक लाकर हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करने का काम करते थे, दोनों तस्कर लंबे समय से इस कारोबार में सक्रिय थे और पुलिस की नजर से बचने के लिए अलग-अलग रूट का इस्तेमाल करते थे.

पुलिस ने बरामद की लाखों की स्मैक: सीओ सिटी नितिन लोहनी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इसी अभियान के तहत एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है, उन्होंने बताया कि पुलिस ने तस्करों के पास से बरामद स्मैक के साथ-साथ घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी सीज कर लिया है.

पुलिस का अभियान आगे भी रहेगा जारी: सीओ सिटी नितिन लोहनी ने कहा कि दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि तस्करों के संपर्क में और कौन-कौन लोग हैं और यह नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है. उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस सतर्क है, आगे की जांच जारी है.सीओ सिटी नितिन लोहनी ने कहा कि पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा.

