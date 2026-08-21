ETV Bharat / state

विकासनगर शक्तिनहर में गिरी कार तीसरे दिन मिली, चालक की तलाश तेज

विकासनगर: डाकपत्थर से हर्बटपुर की ओर जा रही एक कार मंगलवार देर रात शक्तिनहर में समा गई थी. हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया. बृहस्पतिवार को एनडीआरएफ की टीम मौके पर पंहुची और सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया और शाम को इंटेक के समीप से क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया. लेकिन अभी तक कार चालक का कुछ पता नहीं चल पाया है. जिसकी तलाश में सर्च अभियान जारी है. वहीं घटना के बाद परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है और उन्हें अनहोनी की चिंता सता रही है.

मंगलवार देर रात्रि को कार डाकपत्थर से हर्बटपुर की ओर जा रही थी, पुल नंबर एक के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर शक्तिनहर मे जा गिरी. आसपास से गुजर रहे लोगों ने नहर में कार की लाइट देखी तो पुलिस को सूचना दी. विकासनगर कोतवाली पुलिस मौके पर पंहुची. लेकिन कार तब तक नहर में समा गई थी. एसडीआरएफ और जल पुलिस द्वारा रात में तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन नहर का पानी बरसात के कारण गंदा होने के कारण कार का कुछ पता नहीं चल सका. बुधवार को पुलिस और एसडीआरएफ ने दोबारा सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन कार और कार चालक का कोई सुराग नहीं चला. बृहस्पतिवार को एनडीआरएफ भी मौके पर पंहुची और सघन सर्चिंग की इस दौरान इंटेक के समीप से कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया.