अतिक्रमण हटाने गई पुलिस व राजस्व टीम पर हमला, तहसीलदार की गाड़ी पर पथराव

बारां में चारागाह अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस-राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया. पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल और तहसीलदार की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई.

अधिकारियों की गाड़ियों को घेर कर खड़े ग्रामीण (Etv Bharat baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
बारां: जिले के शाहबाद उपखंड के कलोनी गांव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. हमले में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना है. लोगों ने तहसीलदार अनिता सिंह की गाड़ी पर भी पथराव किया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया. अधिकारियों को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा.

शाहबाद पुलिस उपाधीक्षक रिछपाल मीणा ने बताया कि शाहबाद उपखंड के कलोनी गांव में गुरुवार को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी. वहां प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम को ग्रामीणों के उग्र विरोध का सामना करना पड़ा. कार्रवाई के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया और भीड़ ने अधिकारियों पर पथराव कर दिया. हमले में सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं.

हालात इतने गंभीर हो गए कि अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी. जैसे ही अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीन ने काम शुरू किया, ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए, जिससे तनाव बढ़ गया. पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे शाहाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और प्रशासन ने राजकाज में बाधा व हिंसा के मामले में कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

शाहबाद पुलिस उपाधीक्षक रिछपाल मीणा ने बताया कि हमले में एक-दो पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं. वहीं, तहसीलदार अनिता सिंह की गाड़ी पर ग्रामीणों ने पथराव किया, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया. तहसीलदार की ओर से राजकाज में बाधा डालने व राजस्व टीम पर हमला करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. हालांकि, हमने आधा दर्जन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है. इस मामले में तहसीलदार शाहबाद अनिता सिंह से फोन पर जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया और दोबारा नहीं उठाया.

