ETV Bharat / state

बलिया में तालाब से कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला; कानूनगो, लेखपाल, दो सिपाही घायल

बलिया में ताबाल से कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलिया: जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र में हथौज गांव में ग्रामीणों ने पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव कर दिया. तालाब की जमीन से अतिक्रमम हटाने पहुंची टीम के कानूनगो, लेखपाल और दो सिपाही चोटिल हो गए हैं. उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी. पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है. कड़ी मशक्कत के बाद अतिक्रमण हटाया गया. अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि खेजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हथौज गांव में तालाब के किनारे हुए अतिक्रमण को न्यायालय के आदेश से हटाने के लिए एसडीएम सिकंदरपुर, तहसीलदार राजस्व टीम और पुलिस मौके पर गई थी.