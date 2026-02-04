ETV Bharat / state

बलिया में तालाब से कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला; कानूनगो, लेखपाल, दो सिपाही घायल

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि खेजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हथौज गांव में अतिक्रमण हटवाया जा रहा था.

बलिया में ताबाल से कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला.
बलिया में ताबाल से कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 7:21 AM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलिया: जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र में हथौज गांव में ग्रामीणों ने पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव कर दिया. तालाब की जमीन से अतिक्रमम हटाने पहुंची टीम के कानूनगो, लेखपाल और दो सिपाही चोटिल हो गए हैं.

उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी. पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है. कड़ी मशक्कत के बाद अतिक्रमण हटाया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि खेजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हथौज गांव में तालाब के किनारे हुए अतिक्रमण को न्यायालय के आदेश से हटाने के लिए एसडीएम सिकंदरपुर, तहसीलदार राजस्व टीम और पुलिस मौके पर गई थी.

अतिक्रमण हटवाया जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोगों के बहकावे में उपद्रवियों द्वारा पुलिस और राजस्व के टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अवैध रूप से हुए अतिक्रमण को भारी पुलिस बल के साथ हटाया गया.

वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने महिला और दिव्यांगों को घर में घुसकर मारापीटा, जिससे कई लोगों के गंभीर चोटें आई हैं. पुलिसकर्मियों ने दरवाजे पर खड़ी दोपहिया वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया है.

इतना ही नहीं पुलिस ने 6 महिलाओं सहित कई लोगों को हिरासत में लिया. वहीं, स्थानीय लेखपाल अमित राय की तहरीर पर खेजुरी पुलिस ने दो नामजाद और 100 अज्ञात लोगो पर मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस ने बताया कि हथौज गांव के ही रहने वाले सिद्धार्थ राय ने तालाब की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है. इसे हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी, इसके आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई.

यह भी पढ़ें: निलंबित PCS अलंकार अग्निहोत्री ने किसे बताया CEO और MD; कहा- वेस्ट इंडिया की चल रही सरकार

Last Updated : February 4, 2026 at 7:36 AM IST

TAGGED:

BALLIA POLICE ATTACKED ENCROACHERS
POLICE REVENUE TEAM ATTACKED BALLIA
ENCROACHMENT REMOVAL BALLIA NEWS
पुलिस राजस्व टीम पर हमला बलिया
BALLIA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.