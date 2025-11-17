ETV Bharat / state

पुलिस और पब्लिक की चेन! भटके लोग लौट रहे वापस, सोशल मीडिया से मिल रही मदद

पलामू में पुलिस और पब्लिक मिलकर भटके हुए लोगों को घर वापस ला रही है.

police and public jointly bringing the lost people back home In Palamu
पलामू समाहरणालय (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 17, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिले में पुलिस एवं पब्लिक की चेन से भटके हुए लोग वापस लौट रहे हैं. वापस लौटने वालों में कई मानव तस्करी का शिकार हुए हैं, जबकि कई राज्य से बाहर जाने के बाद भटक गए हैं. भटके हुए लोगों को खोजने में सोशल मीडिया भी बड़ी भूमिका निभा रही है. पलामू पुलिस को ईमेल या अन्य डिजिटल तरीके से भटके हुए लोगों की जानकारी मिल रही है या लोग मदद मांग रहे हैं.

दरअसल पलामू के इलाके से लोग बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में बाहर के राज्यों में जाते हैं. कोविड-19 काल में पलामू में 53 हजार कामगार बाहर से वापस लौटे थे. दरअसल कुछ दिनों पहले पलामू एसपी रीष्मा रमेशन को नेपाल से एक ई-मेल आया था, मेल में एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का जिक्र था जो अपना पता पलामू का मानातू बता रहा था. ईमेल करने वाले व्यक्ति ने पलामू एसपी से मदद मांगी थी.पू

रे मामले में एसपी ने मनातू थाना को सत्यापित करने का निर्देश दिया था. सत्यापित करने के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि जिस व्यक्ति का ईमेल के माध्यम से जानकारी दी गई है वह व्यक्ति नावाजयपुर का रहने वाला है. बाद में व्यक्ति को नेपाल से वापस पलामू लाया गया. व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है.

पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के दलदलीय के इलाके का रहने वाला उपेन परहिया नामक युवक 2016 में बाल तस्करी का शिकार हुआ था. पूरे मामले में 2019 में मानव तस्करी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी. उपेन परहिया ने 2025 में फेसबुक अकाउंट बनाया था, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने उसकी पहचान की था. पुलिस की मदद से उपेन परहिया का रेस्क्यू किया गया और वापस अपने घर लाया था.

इस तरह की घटनाओं में स्थानीय ग्रामीण, पुलिस के साथ मिलकर एक चेन तैयार कर ले रहे हैं और लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं. पलामू पुलिस हर महीने 12 से 15 लड़का या लड़की का रेस्क्यू कर रही है. जिनमें से अधिकतर प्रेमी युगल हैं.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि लापता एवं प्रेम प्रसंग में घर छोड़कर जाने के मामले में लोग पुलिस से मदद मांग रहे हैं. कई मामलों में बाहर के राज्यों के लोग भी पुलिस को जानकारी दे रहे हैं. पुलिस आम लोगों के साथ समन्वय बनाकर लापता एवं भटके हुए लोगों का रेस्क्यू कर रही है. प्रेमी युगल के मामले में बाहर के राज्यों से रेस्क्यू किया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोग मदद मांग रहे हैं एवं मदद कर रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः

साइबर ठगों से पैसे वापस दिला रही है पुलिस, रियल टाइम शिकायत के हैं फायदे, मदद मांगने वालों की बढ़ रही संख्या

अफीम का बरेली कनेक्शन! पलामू में उत्तर प्रदेश के चार तस्कर गिरफ्तार

TAGGED:

PALAMU POLICE
पलामू पुलिस
LOST PEOPLE BACK HOME IN PALAMU
पलामू में पुलिस और पब्लिक
POLICE AND PUBLIC CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.