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कर्णप्रयाग निहंग विवाद, सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, एसडीएम-सीओ ने जमाया डेरा

गैरसैंण: चमोली के कर्णप्रयाग में निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच मामूली विवाद में तलवार से हमले की घटना के बाद सीमांत क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इस हमले में कई लोगों के घायल होने के बाद बनी संवेदनशील स्थितियों को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया गया है.

रविवार यानी 21 जून को गैरसैंण उपजिलाधिकारी अबरार अहमद और कर्णप्रयाग सीओ होशियार सिंह पांगती भारी पुलिस बल व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ गैरसैंण क्षेत्र के सीमांत इलाकों में डेरा जमाए रहे. इस दौरान सीमा के अंदर प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की गहन जांच पड़ताल की गई.

आज किया था कर्णप्रयाग कूच का ऐलान: कर्णप्रयाग में कुछ दिन पहले निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद मामले में निहंगों ने तलवार चलाकर कुछ लोगों को घायल कर दिया था. इस घटना के बाद मैदानी क्षेत्रों समेत कुछ दूसरे राज्यों के सिख समुदायों ने 21 जून को कर्णप्रयाग कूच का ऐलान किया था.