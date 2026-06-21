कर्णप्रयाग निहंग विवाद, सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, एसडीएम-सीओ ने जमाया डेरा
चमोली में कर्णप्रयाग निहंग विवाद पर हाई अलर्ट, आज कर्णप्रयाग कूच के ऐलान के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में तैनात रही भारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 21, 2026 at 6:31 PM IST
गैरसैंण: चमोली के कर्णप्रयाग में निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच मामूली विवाद में तलवार से हमले की घटना के बाद सीमांत क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इस हमले में कई लोगों के घायल होने के बाद बनी संवेदनशील स्थितियों को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया गया है.
रविवार यानी 21 जून को गैरसैंण उपजिलाधिकारी अबरार अहमद और कर्णप्रयाग सीओ होशियार सिंह पांगती भारी पुलिस बल व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ गैरसैंण क्षेत्र के सीमांत इलाकों में डेरा जमाए रहे. इस दौरान सीमा के अंदर प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की गहन जांच पड़ताल की गई.
आज किया था कर्णप्रयाग कूच का ऐलान: कर्णप्रयाग में कुछ दिन पहले निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद मामले में निहंगों ने तलवार चलाकर कुछ लोगों को घायल कर दिया था. इस घटना के बाद मैदानी क्षेत्रों समेत कुछ दूसरे राज्यों के सिख समुदायों ने 21 जून को कर्णप्रयाग कूच का ऐलान किया था.
लिहाजा, माहौल न बिगड़े इसके लिए जहां एक तरफ कर्णप्रयाग में 27 जून तक बीएनएस की धारा 161 लागू कर दी गई है, तो वहीं पूरे जिले को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात की गई हैं.
खुद गैरसैंण एसडीएम अबरार अहमद व सीओ होशियार सिंह पांगती के नेतृत्व में भारी पुलिसबल गैरसैंण, मेहलचौरी और सीमावर्ती पांडुवाखाल बाजार में डेरा डाले रहे. वहीं, पांडुवाखाल बैरियर पर सब इंस्पेक्टर सुमित बंधुनी व मेहलचौरी बैरियर पर बिशनलाल रंवाटा ने चेकिंग अभियान चलाकर यहां से गुजरने वाले वाहनों की गहन जांच की.
"जिला प्रशासन के निर्देशों पर पूरा मामला शांत होने तक सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात रहेंगे. शांति व्यवस्था बनाए रखने को बाहरी जिलों से आने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाएगी."- मनोज कुमार सिरोला, कोतवाल गैरसैंण
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