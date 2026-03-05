ETV Bharat / state

मॉडिफाइड बाइक पकड़ने से बढ़ा विवाद, पुलिस और पब्लिक आमने-सामने, अब निगम में कार्य बहिष्कार

गिरिडीहः मॉडिफाइड बाइक के साथ दो युवकों को पकड़ने के बाद विवाद गहरा गया. बात ऐसी बढ़ी कि पुलिस और पब्लिक में झड़प हो गई. इस झड़प में दो पुलिसकर्मी घायल हुए तो दूसरी तरफ पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसमें आधा दर्जन अन्य लोगों को भी चोट आई हैं. अब मोहल्ले के लोगों के साथ दोनों पुलिसकर्मियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. वहीं नगर निगम के सफाईकर्मियों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है.

होली की शाम हुआ था विवाद

दरअसल बुधवार की शाम को नगर थाना पुलिस मॉडिफाइड बाइक के साथ दो युवकों को हिरासत में लेकर थाना ले गई. इसकी जानकारी मिलते ही नगर थाना इलाके के गद्दी मोहल्ला तीनकोनिया मोड़ के लोग थाना में जा धमके. यहां दोनों युवकों को छोड़ने को कहा गया. पुलिस ने इंकार किया तो नोंक-झोंक शुरू हो गई. धीरे-धीरे बात बढ़ने लगी और धक्का-मुक्की के साथ पुलिस और पब्लिक भिड़ गए. इस दौरान जवानों ने भी लाठी भांजी जिसमें आधा दर्जन लोगों को चोट लगी, वहीं घटना के चलते दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

प्रदर्शनकारी और सफाई कर्मचारी का बयान (Etv Bharat)

क्या कहते हैं मोहल्लेवासी

जिस मोहल्ले के लोगों के साथ पुलिस की झड़प हुई है, वहां के कई लोग नगर निगम में सफाईकर्मी हैं. इस घटना से नाराज मोहल्ले के लोगों के साथ सफाईकर्मी गुरुवार को निगम पहुंच गए. यहां धरना-प्रदर्शन किया और कार्य का बहिष्कार कर दिया. धरना पर बैठी मौसमी देवी ने बताया कि होली के दिन घर के बाहर सड़क पर हमलोग त्योहार मना रहे थे. इस बीच मोहल्ले के दो युवक बाइक से कोल्ड ड्रिंक लाने गए थे. वापसी पर प्रशासन के लोग पहुंचे और दोनों लड़कों को पकड़ लिया.

गांव वालों का आरोप है कि पुलिस दोनों लड़कों को थाना ले गई. दोनों युवकों छुड़वाने के लिए मोहल्ले के लोग प्रधान के साथ थाना गए. नगर थाना में प्रधान को पीटा गया. उसके बाद मोहल्ले के सभी लोगों को भी पीटा गया. आरोप है कि प्रशासन के लोग घर में घुस गए और गाली गलौज भी की. अब इलाके के लोगों की मांग है कि जिन पुलिसकर्मियों ने मारा है उन्हें निलंबित किया जाए.