बर्फ की चादर से ढकी केदार नगरी, भीषण ठंड में भी मुस्तैदी से डटे पुलिस और ITBP के जवान

केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बीच पुलिस और आईटीबीपी के जांबाज सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा मुस्तैद से निभा रहे हैं.

Kedarnath Dham
केदारनाथ धाम (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 8, 2026 at 12:29 PM IST

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इन दिनों हो रही भारी बर्फबारी ने सम्पूर्ण मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है. चारों ओर बर्फ, शून्य से नीचे तापमान और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद धाम की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है. शीतकाल के दौरान भी उत्तराखंड पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हैं.

लगातार हो रही बर्फबारी के कारण सामान्य जनजीवन ठप है, वहीं केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले मार्ग और परिसर अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे जवानों के सामने मौसम के साथ-साथ कठिन भौगोलिक परिस्थितियां भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. बावजूद इसके, जवानों के हौसले बुलंद हैं और वे 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहकर धाम की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं.

पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. मंदिर परिसर, आस-पास के संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख स्थलों पर जवानों की तैनाती की गई है. बर्फबारी के बीच निरंतर गश्त कर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता रखी गई हैं. धाम की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे सुरक्षा घेरे को और अधिक मजबूत बनाया जा सके.

कड़कती ठंड और हाड़ कंपा देने वाले मौसम में भी जवानों की सतत निगरानी जारी है. मंदिर परिसर समेत सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है. आधुनिक संचार माध्यमों और नियमित पेट्रोलिंग के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है कि शीतकाल के दौरान भी केदारनाथ धाम की पवित्रता, सुरक्षा और व्यवस्था में कोई कमी न आने पाए. केदारनाथ धाम में तैनात जवान न केवल सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन का उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं.

बर्फीले तूफानों और अत्यधिक ठंड के बीच उनकी सेवा भावना श्रद्धालुओं और आम जनमानस के लिए प्रेरणास्रोत है. पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने स्पष्ट किया कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी संसाधनों को तत्परता से तैनात किया जाएगा. केदारनाथ धाम में इस समय भले ही शांति और सन्नाटा हो, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर जवानों की सतर्कता धाम को हर परिस्थिति में सुरक्षित बनाए हुए है.
