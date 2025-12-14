ETV Bharat / state

सन्नाटे में बदली शादी की खुशियां: चार साल की बेटी की तलाश में भागती रही पुलिस और परिजन, अचानक आई सूचना ने बदला माहौल

चक 93 जीबी में बच्ची की तलाश में पुलिस, परिजन और ग्रामीण भाग दौड़ करते रहे. डॉग स्क्वायड व कई थानों की पुलिस बुलाई.

A police officer is gathering information from family members
परिजनों से जानकारी लेता पुलिसकर्मी (ETV Bharat Anupgarh)
Published : December 14, 2025 at 8:31 AM IST

अनूपगढ़ : चक 93 जीबी में शनिवार को एक विवाह समारोह की खुशियां अचानक सन्नाटे, चिंता एवं घबराहट में बदल गई, जब चार वर्षीय बालिका जश्नप्रीत लापता हो गई. लापता बालिका की तलाश में चार घंटे पुलिस और परिजन लगे रहे. अलग-अलग एंगल पर चर्चा होती रही. करीब सात घंटे बाद शादी की खुशियां लौटी, जब बच्ची के अपनी मां के पास सुरक्षित होने का पता चला.

थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि 93 जीबी निवासी हरभजन सिंह की बेटी जश्नप्रीत के दादा की भांजी की शादी चक 93 जीबी गांव में ही थी. दोपहर 12 बजे तक जश्नप्रीत अन्य बच्चों के साथ खेलती नजर आई. लगभग तीन बजे पिता ने बच्ची को संभालना चाहा तो कहीं दिखी नहीं. शुरू में परिजनों ने सोचा कि किसी रिश्तेदार के साथ होगी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, चिंता गहराती गई. पिता के शोर मचाते ही शादी स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीण एवं परिजन चारों ओर तलाश में जुट गए. परिजनों में कमरे, आंगन, गलियां, खेतों की मेड़, डिग्गियां, खाली मकान—कोई जगह नहीं छोड़ी, जहां जश्नप्रीत हो सकती थी. करीब ढाई घंटे की तलाश के बाद शाम साढ़े पांच बजे अनूपगढ़ पुलिस को सूचना दी गई.

बच्ची की तलाश में भागती रही पुलिस और परिजन (वीडियो ईटीवी भारत अनूपगढ़)

बीकानेर से बुलाया डॉग स्क्वायड : थानाधिकारी जांगिड़ जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. शादी में मौजूद हर व्यक्ति से पूछताछ शुरू हुई. गांव के भीतर और बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया. मामले की गंभीरता देखते हुए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की पुलिस को अलर्ट किया. रामसिंहपुर और समेजा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. बीकानेर से डॉग स्क्वायड बुलाया. हर एंगल पर जांच व तलाशी हुई.

अचानक आया मोड़: पुलिस के अनुसार, रात करीब दस बजे मामले में अचानक नया मोड़ आया. पुलिस के सामने चौंकाने वाला तथ्य आया कि दो वर्ष से पति से अलग रह रही मां ही अपनी बेटी जश्नप्रीत को साथ ले गई थी. महिला शादी में आई और खेलती हुई बच्ची को बिना किसी को बताए चुपचाप साथ ले गई. इस दौरान न किसी को उस पर शक हुआ और न कोई सुराग मिला. जांच में यह भी सामने आया कि करीब डेढ़ साल पहले भी महिला इसी तरह बच्ची को साथ ले जा चुकी थी. उसी एंगल पर जांच तेज की गई.

मां के पास नहीं था मोबाइल: पता चलने पर संगरिया पुलिस को महिला के पीहर भेजा, लेकिन वह वहां नहीं मिली. महिला के पास मोबाइल फोन नहीं होने से पुलिस की उलझन और बढ़ गई. कभी गुजरात जाने की सूचना मिली तो कभी संगरिया लौटने की बात सामने आई. शनिवार रात करीब पौने दस बजे आखिर किसी माध्यम से महिला का अन्य मोबाइल नंबर मिला.

रेल से कर रही थी यात्रा: थानाधिकारी जांगिड़ ने संपर्क किया तो महिला ने कबूला कि वह रेल से यात्रा कर रही है और बेटी उसके पास सुरक्षित है. इस पर पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली. पूरे घटनाक्रम में करीब साढ़े चार घंटे उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक और थानाधिकारी जांगिड़ के नेतृत्व में पुलिस अलग-अलग संभावनाओं पर काम करती रही.

