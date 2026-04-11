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हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बोकारो से लापता युवती की खोज तेज, एक्शन मोड में पुलिस मुख्यालय से लेकर सीआईडी तक

बोकारो में लापता युवती के मामले में डीआईजी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली.

Girl missing case in Bokaro
बोकारो का पिंडराजोरा थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 6:33 PM IST

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बोकारो: जिले से युवती के लापता मामले में अब जांच तेज हो गई है. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस मुख्यालय से लेकर सीआईडी तक एक्शन मोड में नजर आ रही है.

21 जुलाई 2025 से लापता है युवती

मामला पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के खूंटाडीह गांव का है. 21 जुलाई 2025 से लापता युवती के मामले की जांच के लिए सीआईडी डीआईजी संध्या रानी मेहता खुद बोकारो पहुंचीं. उन्होंने पिंडराजोरा थाना का निरीक्षण करने के साथ-साथ पीड़िता के गांव जाकर परिजनों और पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की.

लापता युवती की मां का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीआईजी ने परिजनों से ली जानकारी

इस दौरान डीआईजी संध्या रानी मेहता ने पीड़िता की मां को भरोसा दिलाया कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि “जिस तरह आपकी बेटी है, उसी तरह हमारी भी बेटी है, हम आपके साथ खड़े हैं.”

गांव के ही एक शख्स पर आरोप

वहीं पीड़िता की मां रेखा देवी ने गांव के ही दिनेश महतो पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि 21 जुलाई को आवेदन देने के बावजूद पिंडराजोरा थाना में मामला दर्ज नहीं किया गया, जिससे पुलिस की भूमिका संदिग्ध लगती है.

Girl missing case in Bokaro
पीड़ित परिजनों से मुलाकात करतीं डीआईजी संध्या रानी मेहता. (फोटो-ईटीवी भारत)

परिजनों के अनुसार पुष्पा की शादी तय हो चुकी थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया. मां ने मांग की है कि पुलिस उनकी बेटी को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद करे. इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. कई लोगों से पूछताछ की जा रही है.

Girl missing case in Bokaro
लापता युवती (फोटो-ईटीवी भारत)

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अधिकारी रेस

हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर डीजीपी से लेकर एसपी तक को जवाब देना पड़ा है. लापरवाही के आरोप में पिंडराजोरा थाना प्रभारी अभिषेक रंजन और थाने के मुंशी को लाइन हाजिर कर दिया गया है. वहीं एसपी द्वारा गठित एसआईटी भी मामले की जांच में जुटी हुई है.

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