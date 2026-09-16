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सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गैस लीक, इलाके में फैला हड़कंप

नगर निगम और पुलिस की टीम ने संभाला मोर्चा, प्रभावित लोग अस्पताल में भर्ती

STP से निकली जहरीली गैस
STP से निकली जहरीली गैस (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 7:40 AM IST

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Updated : September 16, 2026 at 8:21 AM IST

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मेरठ: पल्लवपुरम फेज-2 स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस लीकेज से हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई. गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों के साथ साथ नगर निगम की सतर्कता के चलते स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया. यह STP प्लांट जहां है वहां आसपास में आबादी क्षेत्र है. स्थानीय विधायक ने गैस के प्रभाव के चलते गले में जलन और खांसी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात भी की. कुल 12 से 15 लोग इसके चपेट में आए.

मेरठ के मोदीपुरम में मची अफरा-तफरी (Video Credit: ETV Bharat)

कब की घटना है: मंगलवार देर शाम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से अचानक क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया, जिससे स्थानीय लोगों की हालत बिगड़ गई. कई लोगों और बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मोदीपुरम के पल्लवपुरम फेस-2 स्थित एन पॉकेट में ये प्लांट है.

पल्लवपुरम फेस-2 के एन पॉकेट स्थित एसटीपी में क्लोरीन गैस रिसाव की घटना वाल्व के लीकेज की वजह से हुई है. स्थिति नियंत्रण में है एहतियात के तौर पर वहां उपाय किये गए हैं. एसटीपी जल निगम की टीम के अंडर में कार्य कर रहे हैं, जल निगम की टीम को मौके पर बुलाया गया था उनकी टीम के द्वारा कार्य किया गया है.- सौरभ गंगवार, नगर आयुक्त

रिसाव की खबर से अफरा-तफरी: हादसे के बाद देर रात तक पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर रही, फायर टेंडर को भी बुलाया गया, जहां उन्होंने गैस के असर को कम करने के लिए एयरप्रेशर का इस्तेमाल भी किया. रिसाव की वजह से वहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल था. स्थानीय लोगों ने अपने- अपने स्तर से अपने परिवार के सदस्यों को अलग अलग हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया.

कौन-कौन लोग प्रभावित:

  • राधेश्याम पुत्र महिपाल सिंह निवासी मोहम्मदपुर अमरोहा
  • आदित्य पुत्र परविंदर कुमार
  • वेदांशी और अनीका पुत्री अक्षत
  • नीलम सिंह पत्नी डॉ. एचएल सिंह
  • वान्या पुत्री डॉ. एचएल सिंह
  • विशाल पुत्र सेन्सर पाल
  • दीपांशु पुत्र पवन कुमार निवासी गांव खनोदा थाना पल्लवपुरम
  • शोभना पत्नी अक्षत
  • प्रांजल पुत्र अनुज चौधरी
  • वाणी
  • विक्रांत ढाका, पल्ल्वपुरम

विधायक ने जाना प्रभावितों का हाल: मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना. उन्होंने अस्पताल जाकर प्रभावित लोगों का हालचाल जाना. उन्होंने कहा कि. यह सभी एसटीपी प्लांट पहले मेरठ विकास प्राधिकरण के दायरे में आते थे. कुछ महीना पहले ही इन्हें नगर निगम को हैंडओवर किया गया है.

एसटीपी प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी जिन कम्पनियों के हाथों में है स्वाभाविक है उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि किसी भी तरह की समस्या न आने पाए. लेकिन जिस तरह से अचानक गैस रिसाव के बाद हवा में फैलने से उसके असर से आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसके बाद अब ये भी जरूरी है कि ऐसे प्लांट आबादी क्षेत्रों में नहीं होने चाहिए.- अमित अग्रवाल, विधायक, मेरठ कैंट

स्थानीय विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि निश्चित ही इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए. वही इस हादसे के बाद से इलाके लोगों में दहशत का माहौल है.

यह भी पढ़ें: उदास विरासत: मेरठ की वह 150 साल पुरानी लाइब्रेरी,जहां के पाठक टैगोर,विवेकानंद,जिन्ना और गांधी जैसी शख़्शियत थे

Last Updated : September 16, 2026 at 8:21 AM IST

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