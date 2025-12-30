ETV Bharat / state

स्वर्णनगरी में नववर्ष व पर्यटन सीजन पर उमड़े सैलानी, पुलिस और प्रशासन अलर्ट

जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए.

Tourists flocked to the Sonar Fort area
सोनार किला क्षेत्र में उमड़े सैलानी (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
जैसलमेर: स्वर्णनगरी में नववर्ष और पर्यटन सीजन परवान है. जिले में बड़ी संख्या में सैलानी देखते हुए पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है. प्रमुख पर्यटन स्थल और सार्वजनिक जगह पर सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने 25 दिसंबर से 01 जनवरी तक जिले में 11 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर है. नववर्ष जश्न के दौरान हुड़दंग, शराब पीकर वाहन चलाने, तेज आवाज में संगीत और कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और प्रशासन के समन्वय से पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित नववर्ष मनाने का भरोसा दिलाया गया है.

ग्रामीण अंचल पर भी नजर: नववर्ष पर बड़ी संख्या में देश-विदेश से सैलानियों के जैसलमेर पहुंचने की संभावना को देखते प्रशासन ने शहर एवं ग्रामीण अंचल तक निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का निर्णय लिया. किला, सम के धोरों, रामगढ़, पोकरण और अन्य पर्यटन केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी.

इलाके व कार्यपालक मजिस्ट्रेट: इस बीच, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार सम्पूर्ण उपखंड क्षेत्र जैसलमेर के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट जैसलमेर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया. जैसलमेर शहर की जिम्मेदारी तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसलमेर को सौंपी है. रामगढ़, सम, पोकरण, नाचना, फतेहगढ़, देवीकोट, भणियाणा और फलसूण्ड क्षेत्रों में संबंधित उपखंड व तहसील स्तर के अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है. कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त, निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर को सम्पूर्ण जिले की कानून व्यवस्था का पर्यवेक्षण सौंपा है. वे सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बना सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे.

जिले की पर्यटन छवि मजबूत होगी: प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से नववर्ष और पर्यटन सीजन के दौरान जैसलमेर में पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा और जिले की पर्यटन छवि मजबूत होगी. स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था में भी अहम कदम साबित होगा. उधर, पुलिस विभाग ने जैसलमेर शहर समेत प्रमुख पर्यटन स्थल, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, किला क्षेत्र और सम सैंड ड्यून्स पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. रात्रि गश्त बढ़ाने के अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी.

