ETV Bharat / state

गढ़वा में गांजा की खेती के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर नष्ट किए 1800 पौधे

गढ़वा में गांजे की खेती को नष्ट करती पुलिस और प्रशासन की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गढ़वा: जिले के रमना थाना क्षेत्र के बुल्का गांव स्थित गजनिया टोला में पुलिस ने अवैध गांजा की खेती का भंडाफोड़ किया है. एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रमना थाना पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त टीम ने छापेमारी कर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्र में लगी गांजा की फसल को नष्ट कर दिया. कार्रवाई के दौरान कुल 118 किलोग्राम गांजा के पौधे जब्त किए गए हैं.

प्रशासन और पुलिस की संयुक्त छापेमारी

दरअसल, एसपी को सूचना मिली थी कि बुल्का गांव के गजनिया टोला निवासी संजय यादव ने अपने अर्धनिर्मित मकान के परिसर में अवैध रूप से गांजा की खेती की है. सूचना के सत्यापन के बाद अंचलाधिकारी विकास पांडेय और रमना थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. इस दौरान अर्धनिर्मित मकान के परिसर में बड़े पैमाने पर गांजा के पौधे लगे मिले.

टीम ने मौके पर ही गांजा की फसल को किया नष्ट

अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद पौधों को उखाड़कर जब्त कर लिया. जब्त पौधों का कुल वजन 118 किलोग्राम पाया गया. इसके बाद विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी फसल को मौके पर ही नष्ट कर दी गई, ताकि इसका किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके. पुलिस ने इस मामले में रमना थाना में सनहा दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि अवैध खेती में अन्य लोगों की संलिप्तता तो नहीं है.

एसडीपीओ ने की पुष्टि