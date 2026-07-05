गढ़वा में गांजा की खेती के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर नष्ट किए 1800 पौधे
गढ़वा में गांजा की खेती के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है.
Published : July 5, 2026 at 1:41 PM IST
गढ़वा: जिले के रमना थाना क्षेत्र के बुल्का गांव स्थित गजनिया टोला में पुलिस ने अवैध गांजा की खेती का भंडाफोड़ किया है. एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रमना थाना पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त टीम ने छापेमारी कर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्र में लगी गांजा की फसल को नष्ट कर दिया. कार्रवाई के दौरान कुल 118 किलोग्राम गांजा के पौधे जब्त किए गए हैं.
प्रशासन और पुलिस की संयुक्त छापेमारी
दरअसल, एसपी को सूचना मिली थी कि बुल्का गांव के गजनिया टोला निवासी संजय यादव ने अपने अर्धनिर्मित मकान के परिसर में अवैध रूप से गांजा की खेती की है. सूचना के सत्यापन के बाद अंचलाधिकारी विकास पांडेय और रमना थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. इस दौरान अर्धनिर्मित मकान के परिसर में बड़े पैमाने पर गांजा के पौधे लगे मिले.
टीम ने मौके पर ही गांजा की फसल को किया नष्ट
अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद पौधों को उखाड़कर जब्त कर लिया. जब्त पौधों का कुल वजन 118 किलोग्राम पाया गया. इसके बाद विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी फसल को मौके पर ही नष्ट कर दी गई, ताकि इसका किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके. पुलिस ने इस मामले में रमना थाना में सनहा दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि अवैध खेती में अन्य लोगों की संलिप्तता तो नहीं है.
एसडीपीओ ने की पुष्टि
एसडीपीओ सतेंद्र सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि 300 वर्ग मीटर में गांजा के पौधे लगे हैं. जिसके बाद टीम गठित कर कार्रवाई की गई, जहां से 1800 गांजा के पौधे उखाड़े गए हैं. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की अवैध खेती और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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