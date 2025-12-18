खटीमा तुषार हत्याकांड, चौथा आरोपी पप्पू चाय वाला भी गिरफ्तार, तीन पहले ही जा चुके जेल
खटीमा तुषार हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है. पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 18, 2025 at 7:43 PM IST
खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में बीते 12 दिसंबर को हुए तुषार हत्याकांड में पुलिस ने चौथे आरोपी मोहम्मद सद्दीक उर्फ पप्पू चाय वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में मुख्य आरोपी हाशिम समेत तीन लोग पहले ही जेल जा चुके है. हाशिम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. हाशिम के पैर में पुलिस की गोली लगी थी.
पुरानी रंजिश में चल गए थे चाकू: एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी. आरोपी पप्पू को पुलिस ने खेतलसंडा खाम रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि खटीमा में बस अड्डे के पास 12 दिसंबर की रात को दो गुटों बहस हो गई. ये बहस कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. इस दौरान चाकूबाजी भी हुई, जिससे तुषार शर्मा और दो अन्य युवक सलमान व अभय गंभीर रूप से घायल हो गए.
तुषार के अलावा दो अन्य लोग भी घायल हुए थे: सभी घायलों को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुषार शर्मा को मृत घोषित कर दिया. इस मामले में तुषार के पिता मनोज शर्मा की तरफ से पुलिस को नामजद तहरीर दी गई थी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी हाशिम के अलावा गुफरान, समीर, सद्दीक उर्फ पप्पू चाय वाला सहित अन्य के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
तुषार शर्मा की हत्या के बाद शहर का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया था. आक्रोशित भीड़ ने आरोपी की दुकान में आग लगाने के साथ कुछ वाहनों में भी तोड़फोड़ थी. हालांकि पुलिस ने समय रहते आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित कर लिया था. इस दौरान पुलिस ने शहर में धारा 163 में लगाई थी. तभी से पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. गुरुवार 18 दिसंबर को पुलिस ने चौथे मुख्य सह आरोपी मोहम्मद सद्दीक उर्फ पप्पू चाय वाला उम्र 59 को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है. इससे साथ ही पुलिस-प्रशासन द्वारा आरोपियों की चल अचल संपत्ति की भी जांच की जा रही है.
