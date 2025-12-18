ETV Bharat / state

खटीमा तुषार हत्याकांड, चौथा आरोपी पप्पू चाय वाला भी गिरफ्तार, तीन पहले ही जा चुके जेल

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में बीते 12 दिसंबर को हुए तुषार हत्याकांड में पुलिस ने चौथे आरोपी मोहम्मद सद्दीक उर्फ पप्पू चाय वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में मुख्य आरोपी हाशिम समेत तीन लोग पहले ही जेल जा चुके है. हाशिम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. हाशिम के पैर में पुलिस की गोली लगी थी.

पुरानी रंजिश में चल गए थे चाकू: एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी. आरोपी पप्पू को पुलिस ने खेतलसंडा खाम रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि खटीमा में बस अड्डे के पास 12 दिसंबर की रात को दो गुटों बहस हो गई. ये बहस कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. इस दौरान चाकूबाजी भी हुई, जिससे तुषार शर्मा और दो अन्य युवक सलमान व अभय गंभीर रूप से घायल हो गए.

तुषार के अलावा दो अन्य लोग भी घायल हुए थे: सभी घायलों को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुषार शर्मा को मृत घोषित कर दिया. इस मामले में तुषार के पिता मनोज शर्मा की तरफ से पुलिस को नामजद तहरीर दी गई थी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी हाशिम के अलावा गुफरान, समीर, सद्दीक उर्फ पप्पू चाय वाला सहित अन्य के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.