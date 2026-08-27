चूरू में सोशल मीडिया कलाकारों को थाने में लाकर दुर्व्यवहार का आरोप, चैनल बंद करवाने की भी दी धमकी
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि थाने में दोनों कलाकारों को उनके परिवार और परिचितों के सामने अपमानित किया गया.
Published : August 27, 2026 at 5:09 PM IST
चूरू : सोशल मीडिया क्रिएटर्स को कथित तौर पर डराने-धमकाने और थाने में मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. राजस्थान इनफ्लुएंसर कम्युनिटी के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने सदर थाना पुलिस पर दो कलाकारों को थाने बुलाकर कथित रूप से अपमानित करने, मानसिक दबाव बनाने और गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए. कम्युनिटी ने मामले की निष्पक्ष जांच वरिष्ठ अधिकारी से करवाकर दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है.
पाकिस्तानी इनफ्लुएंसर पर टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद : ज्ञापन में राजस्थान इनफ्लुएंसर कम्युनिटी के ख्याली सहारण और बनवारीलाल गोस्वामी ने बताया कि 23 अगस्त 2026 को उनके साथी सोशल मीडिया क्रिएटर ओम ने एक पोस्ट शेयर की थी. इसमें पाकिस्तान के एक इनफ्लुएंसर अदनान को लेकर टिप्पणी की थी. पोस्ट को लेकर कुछ पाकिस्तान समर्थक असामाजिक तत्वों ने आपत्ति जताई.
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पोस्ट हटाई, माफी की पोस्ट और वीडियो भी जारी किया : कम्युनिटी के अनुसार, 24 अगस्त को सदर थाना चूरू से ओम को फोन कर सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कहा गया. ओम ने पोस्ट तत्काल हटा दी. इसके बाद उनसे माफी मांगने को कहा गया, जिस पर उन्होंने पहले माफी की पोस्ट और बाद में माफी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया. आरोप है कि 25 अगस्त को सदर थाना पुलिस के अधिकारियों ने उनके साथी कलाकार अनिल खारिया को घर से पुलिस थाने ले गए. अनिल ने बार-बार अपनी गलती पूछी और स्वयं थाने आने की बात भी कही, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कथित तौर पर घर से ही ले जाया गया. इसी दिन ओम को भी पुलिस थाने बुलाया गया.
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सुबह 11 से शाम 7 बजे तक थाने में बैठाने का दावा : ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि थाने में दोनों कलाकारों को उनके परिवार और परिचितों के सामने अपमानित किया गया. उन्हें सुबह करीब 11 बजे से शाम 7 बजे तक थाने में बैठाकर मानसिक दबाव बनाया गया और धमकियां दी गईं. कम्युनिटी का दावा है कि कलाकारों को उनका चैनल बंद करवाने के साथ-साथ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी भी दी गई. राजस्थान इनफ्लुएंसर कम्युनिटी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाने की मांग की है. उनका कहना है कि जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
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कॉमेडियन अनिल कुमार और ओम सिंह के खिलाफ सोशल मिडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट लगाने का आरोप लगा था. इसी संबंध मे उन्हें सदर थाना पुलिस ने बुलाया और अब कॉमेडियन का आरोप है कि पुलिस थाने में उन्हें धमकाया गया और दुर्व्यवहार किया गया. इस संबंध में आज राजस्थान के सोशल मीडिया कलाकारों की ओर से एक ज्ञापन दिया गया और उसकी जांच करवाकर जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी. : निश्चय प्रसाद एम, एसपी, चूरू