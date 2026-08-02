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कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट, एसपी ने क्यों कहा- चार घंटे पलक भी नहीं झपकाएंगे जवान

गिरिडीह: बाबा भोले का महीना चल रहा है. लाखों भक्त बाबाधाम जा रहे हैं. गिरिडीह के अलग-अलग इलाके से होते हुए भी कांवड़ियों का जत्था बाबाधाम जा रहा है. इसे देखते हुए जिला पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि यह जिला आपराधिक दृष्टिकोण से संवेदनशील रहा है. कुछ साल पहले के समय में अंधेरा होने के बाद कांवड़ियों को टारगेट करने का काम असामाजिक तत्व के साथ-साथ अपराधी करते रहे हैं.

हालांकि, हाल के सालों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं. इसके बावजूद जिला पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट है. खुद एसपी डॉ बिमल कुमार रात में मुख्यालय से दुरुस्त इलाके में निकल रहे हैं. जहां भी कांवड़ियां मिल रहे हैं, उनसे बात करके सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है. वहीं, अधीनस्थ अधिकारियों को भी विशेष निर्देश दिया गया है.

गिरिडीह एसपी का बयान (Etv Bharat)

एसपी ने जमीन पर सोए कांवड़ियों से की बात

शनिवार देर रात गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार गिरिडीह-डुमरी पथ पर निकले. इस दौरान उन्होंने बराकर के पास होटल मालिकों से होटल बंद होने के समय के बारे में पूछा. फिर उनसे देर रात तक अपने होटल खुले रखने की अपील की. इस दौरान मौजूद ​​एसडीपीओ जीतबाहन उरांव और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए. इसके बाद वे डुमरी पहुंचे और प्रेस क्लब डुमरी द्वारा लगाए गए सेवा शिविर में शामिल हुए.