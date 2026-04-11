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उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस, रातभर चला सर्च ऑपरेशन

परीक्षा को लेकर जांच करते पुलिस अधिकारी ( Etv Bharat )

धनबादः झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 12 अप्रैल को होनी है. परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकलमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है. एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर शुक्रवार देर रात जिलेभर में व्यापक औचक जांच अभियान चलाया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की गंभीरता साफ झलकी.

सघन तलाशी का दौर जारी

इस विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थित होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं में एक साथ छापेमारी की और वहां ठहरे लोगों की पहचान का सत्यापन किया गया. उनके ठहरने के कारणों की जानकारी ली गई. साथ ही कमरों की सघन तलाशी ली गई और होटल संचालकों द्वारा रखे गए विजिटर रजिस्टर, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की गई. जिन जगहों पर रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली, वहां संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई.

जानकारी देते एसएसपी प्रभात कुमार (Etv Bharat)

कई संदिग्धों से पूछताछ

पुलिस ने खास तौर पर इस बात पर फोकस किया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने के इरादे से जिले में न ठहरा हो. इस दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और जरूरत पड़ने पर उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच भी की गई.