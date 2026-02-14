ETV Bharat / state

वैलेंटाइन डे पर अलर्ट मोड पर पुलिस, सार्वजनिक जगहों पर महिला पुलिस बल भी तैनात

रायपुर : वैलेंटाइन डे के मौके पर रायपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है. सुबह से ही पुलिस जवानों को भीड़भाड़ वाले इलाकों, सार्वजनिक स्थान, मंदिर, पार्क और गार्डन जैसी जगहों पर तैनात किया गया है. इन सभी जगहों पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी और फिक्स पॉइंट लगाकर जवान तैनात किए गए हैं.शहर के सभी थाना क्षेत्र में लगभग 500 पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि वैलेंटाइन डे के मौके हिंदूवादी संगठन और प्रेमी जोड़ों के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो.





सार्वजनिक जगहों पर पुलिस तैनात



रायपुर मध्य के एडीसीपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि वैलेंटाइन डे के मौके पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था शहर में लगाई है. भीड़भाड़ वाले स्थान और सार्वजनिक स्थलों के साथ ही गार्डन और पार्क में पेट्रोलिंग के साथ ही फिक्स पॉइंट लगाकर सुरक्षा में जवानों को लगाया गया है. इन सभी जगह पर पुलिस के द्वारा सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं. ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके.

सार्वजनिक जगहों पर महिला पुलिस बल भी तैनात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)