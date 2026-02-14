ETV Bharat / state

वैलेंटाइन डे पर अलर्ट मोड पर पुलिस, सार्वजनिक जगहों पर महिला पुलिस बल भी तैनात

रायपुर में वैलेंटाइन डे के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. सार्वजनिक जगह,पार्क, मंदिर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस तैनात है.

वैलेंटाइन डे पर अलर्ट मोड पर पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
रायपुर : वैलेंटाइन डे के मौके पर रायपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है. सुबह से ही पुलिस जवानों को भीड़भाड़ वाले इलाकों, सार्वजनिक स्थान, मंदिर, पार्क और गार्डन जैसी जगहों पर तैनात किया गया है. इन सभी जगहों पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी और फिक्स पॉइंट लगाकर जवान तैनात किए गए हैं.शहर के सभी थाना क्षेत्र में लगभग 500 पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि वैलेंटाइन डे के मौके हिंदूवादी संगठन और प्रेमी जोड़ों के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो.

सार्वजनिक जगहों पर पुलिस तैनात

रायपुर मध्य के एडीसीपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि वैलेंटाइन डे के मौके पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था शहर में लगाई है. भीड़भाड़ वाले स्थान और सार्वजनिक स्थलों के साथ ही गार्डन और पार्क में पेट्रोलिंग के साथ ही फिक्स पॉइंट लगाकर सुरक्षा में जवानों को लगाया गया है. इन सभी जगह पर पुलिस के द्वारा सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं. ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके.

सार्वजनिक जगहों पर महिला पुलिस बल भी तैनात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पुलिस के जवानों में महिला और पुरुष दोनों जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. जिन जगहों में कुछ कार्यक्रम होने हैं उन जगहों पर भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है. रायपुर के ऊर्जा पार्क मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाके सहित गार्डन में भी पुलिस बल तैनात किया गया है- तारकेश्वर पटेल, एडीसीपी मध्य

सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर

वैलेंटाइन डे को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी पुलिस के निगरानी रख रही है. साइबर सेल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. ताकि किसी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. इसके साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वह शांति बनाए रखें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने में दें. फिलहाल अब तक राजधानी में वैलेंटाइन डे शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है.

TAGGED:

POLICE ALERT ON VALENTINES DAY
WOMEN POLICE FORCE DEPLOYED
वैलेंटाइन डे
रायपुर पुलिस अलर्ट
VALENTINES DAY SECURITY

संपादक की पसंद

