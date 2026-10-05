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त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड में देवघर पुलिस, नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई, 400 अतिरिक्त जवानों की मांग

पुलिस के गिरफ्त में आरोपी ( ETV BHARAT )

देवघर: शहर और जिले में नशे के बढ़ते कारोबार को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पिछले कुछ समय से पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. मोहनपुर, पालोजोरी समेत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हर एक-दो दिन के अंतराल पर नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.