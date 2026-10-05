त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड में देवघर पुलिस, नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई, 400 अतिरिक्त जवानों की मांग
देवघर में दुर्गा पूजा के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है. प्रशासन ने 400 अतिरिक्त जवानों की मांग की है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 4:58 PM IST
देवघर: शहर और जिले में नशे के बढ़ते कारोबार को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पिछले कुछ समय से पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. मोहनपुर, पालोजोरी समेत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हर एक-दो दिन के अंतराल पर नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
40 से अधिक आरोपियों को भेजा जा चुका जेल
पुलिस की लगातार कार्रवाई में बड़ी संख्या में आरोपियों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पुलिस के अनुसार, हाल के दिनों में जिले में नशे से जुड़े 40 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है. पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा.
त्योहारों को देखते हुए बढ़ाई जाएगी सुरक्षा
दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए देवघर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि आगामी 11 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है और पर्व को लेकर बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ रही है.
देर शाम तक बाजार में खरीदारी करने के बाद लोगों के घर लौटने के दौरान असामाजिक तत्व सक्रिय हो सकते हैं. ऐसे में छिनतई, स्नेचिंग और लूट जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी शुरू कर दी है. एसपी ने बताया कि शहर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 400 अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है. अतिरिक्त बल के पहुंचते ही शहर और जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.
नशेड़ियों और हिस्ट्रीशीटरों पर रहेगी नजर
पर्व के दौरान नशे के सेवन और इससे जुड़े लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के संदिग्ध और हिस्ट्रीशीटरों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है. पुलिस ऐसे लोगों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखेगी, ताकि पर्व के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. इसके साथ ही नशे का सेवन करने वालों के साथ-साथ नशे के कारोबारियों पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी.
बिहार-बंगाल के कनेक्शन की जांच
एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि देवघर में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने वाले बड़े तस्करों और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. खासकर बिहार के भागलपुर और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जुड़े कनेक्शन की जांच की जा रही है. देवघर पुलिस दोनों क्षेत्रों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर नशे के कारोबार के बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है. पुलिस का लक्ष्य नशे की सप्लाई करने वाले बड़े तस्करों और नेटवर्क पर कार्रवाई करना है, ताकि देवघर में नशे के कारोबार के विस्तार पर रोक लगाई जा सके.
संवेदनशील इलाकों की सूची प्रशासन को देगा निगम
शहर में नशे के सेवन करने वालों की ओर से किए जा रहे उत्पात को लेकर नगर निगम की उप महापौर टिप चटर्जी ने भी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान प्रशासन के साथ बैठक कर निगम क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए समाज के लोगों से भी मुखर होकर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की.
बॉर्डर पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग
जिला प्रशासन के अनुसार, बिहार के भागलपुर की ओर से देवघर आने वाले संदिग्ध वाहनों की बॉर्डर पर जांच की जा रही है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के आसनसोल की ओर से आने वाले संदिग्ध वाहनों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार उनकी जांच की जा रही है. त्योहारों के दौरान देर रात तक आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील स्थानों पर लगातार पुलिस गश्त करने का भी निर्देश दिया गया है.
वहीं, सभी थाना प्रभारी को शांति समिति और पूजा समिति के लोगों के साथ बैठक कर क्षेत्र की सारी व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए कहा गया है, ताकि पूजा के दौरान ट्रैफिक व अन्य व्यवस्था पुलिस की निगरानी में रह सके. अब देखना होगा कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील इलाकों में निगरानी और बिहार-बंगाल बॉर्डर पर सघन जांच के बाद दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों के दौरान देवघर में नशे के कारोबार पर कितना नियंत्रण पाया जा सकता है.
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