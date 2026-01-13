बोकारो में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय, पुलिस के लिए चुनौती, अभिभावकों में दहशत
बोकारो में बच्चा चोर गिरोह द्वारा मासूम बच्चियों को टॉफी का लालच देकर अगवा करने का प्रयास किया गया.
Published : January 13, 2026 at 7:22 PM IST
बोकारो: जिले में बच्चा चोरी की घटना से अभिभावकों में डर फैल गया है. पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं. रांची के नाबालिग अंशु और अंशिका के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं. इधर, बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के आदर्श कोऑपरेटिव में पिछले कुछ दिनों से छोटी नाबालिग बच्चियों को चॉकलेट और टॉफी देने के नाम पर बहला फुसलाकर ले जाने का प्रयास किया गया है. जब बच्चियां इसका विरोध कर रही हैं तो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन बहादुर बच्चियों ने उन वाहन चालकों को खदेड़ दिया.
पुलिस के पास पहुंचा मामला
दरअसल, पहली घटना 3 जनवरी की है जबकि दूसरी घटना 10 जनवरी के दिन घटित हुई. दोनों ही बच्चियां तीसरी और दूसरी कक्षा की छात्रा हैं. घटना के बाद कोऑपरेटिव में रहने वाले परिवार दहशत में हैं, हालांकि इसकी सूचना सेक्टर 12 थाना पुलिस को दे दी गई है. पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी को देखते हुए लोगों से पूछताछ कर रही है.
बच्ची ने खुद को बदमाशों से छुड़ाया
3 जनवरी को कोऑपरेटिव कॉलोनी में रहने वाले कन्हैया भगत की पोती के साथ ऐसी ही वारदात हुई थी. जिसमें जोर जबरदस्ती करने पर बच्ची आरोपी को दांत काटते हुए बच निकली थी. कन्हैया भगत का कहना है कि काले रंग की गाड़ी में दो लोग थे, वे बच्ची को टॉफी देने के नाम पर फुसला रहे थे लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे जोर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे लेकिन बच्ची ने लड़ाई लड़ते हुए मौके से खुद को छुड़ा लिया और भाग खड़ी हुई.
दूसरी घटना में भी भाग खड़ी हुई बच्ची
वहीं दूसरी घटना 10 जनवरी को विनोद कुमार की पोती के साथ हुई, जब वह साइकिल चला रही थी तभी वाहन सवार उसके पास आकर पहले टॉफी देने का काम करता है जब वह लेने से इंकार करती है तो मॉल में बड़ी टॉफी देने की बात कहता है उसके बाद भी जब बच्ची इनकार करती है तो गाड़ी से उतरकर उसके जबड़े को दबाने की कोशिश करता है. इस पर बच्ची आरोपी को नाखून से जख्मी कर भाग खड़ी होती है.
कोऑपरेटिव कॉलोनी से सूचना मिली थी. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है: श्यामल मंडल, सब इंस्पेक्टर, सेक्टर 12 थाना
ये भी पढ़ें- एक साल की बच्ची और उसकी मां ने एक दूसरे की बाहों में तोड़ा दम, देवघर में दिल दहला देने वाली घटना
बच्ची से महापाप के आरोपी को मौत की सजा