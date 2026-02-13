ETV Bharat / state

FASTag के वार्षिक पास के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, गूगल पर नंबर वन वेबसाइट भी हो सकती है फर्जी

जयपुर: अपने वाहनों के लिए एनएचएआई FASTag का वार्षिक पास बनवाना आजकल आम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि FASTag पास के नाम पर भी साइबर अपराधी आपका बैंक खाता साफ करने की फिराक में बैठे हैं. यदि आप अपने वाहन के लिए NHAI FASTag का वार्षिक पास बनवाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए. साइबर ठगों ने अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की हुबहू नकल कर लोगों को ठगने का नया तरीका निकाल लिया है.

गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट में छुपा है ठगी का जाल: डीजी (साइबर क्राइम) संजय अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी की. इसमें आमजन को फिशिंग के नए तरीके से आगाह किया. अग्रवाल का कहना है कि साइबर अपराधी अब तकनीक का सहारा लेकर बेहद शातिर हो गए हैं. ये ठग Google Ads और SEO का इस्तेमाल कर अपनी फर्जी वेबसाइटों को सर्च इंजन में सबसे ऊपर (Rank 1) दिखा रहे हैं. आम तौर पर लोग गूगल पर आने वाले पहले लिंक को असली मान लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि साइबर अपराधी पैसे देकर अपनी फर्जी साइट को Sponsored टैग के साथ ऊपर दिखाते हैं.

असली वेबसाइट जैसा डिजाइन और लोगो: इन वेबसाइट्स का डिजाइन और लोगो एनएचएआई के असली पोर्टल जैसा ही होता है. इससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है. एडवाइजरी के अनुसार, ये फर्जी वेबसाइट्स वार्षिक पास के लिए करीब 3000 रुपए के भुगतान की मांग करती हैं. पेमेंट के लिए वहां क्यूआर कोड दिया जाता है. जैसे ही कोई व्यक्ति इसे स्कैन करता है, पैसा सरकारी खाते में जाने के बजाय अपराधियों के म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भुगतान कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं मांगे जाते.