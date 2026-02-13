FASTag के वार्षिक पास के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, गूगल पर नंबर वन वेबसाइट भी हो सकती है फर्जी

ETV Bharat / state

साइबर अपराध को लेकर डीजी साइबर क्राइम ने जारी की एडवाइजरी.

Rajasthan Police Headquarters, Jaipur
राजस्थान पुलिस मुख्यालय, जयपुर
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 11:35 AM IST

जयपुर: अपने वाहनों के लिए एनएचएआई FASTag का वार्षिक पास बनवाना आजकल आम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि FASTag पास के नाम पर भी साइबर अपराधी आपका बैंक खाता साफ करने की फिराक में बैठे हैं. यदि आप अपने वाहन के लिए NHAI FASTag का वार्षिक पास बनवाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए. साइबर ठगों ने अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की हुबहू नकल कर लोगों को ठगने का नया तरीका निकाल लिया है.

गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट में छुपा है ठगी का जाल: डीजी (साइबर क्राइम) संजय अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी की. इसमें आमजन को फिशिंग के नए तरीके से आगाह किया. अग्रवाल का कहना है कि साइबर अपराधी अब तकनीक का सहारा लेकर बेहद शातिर हो गए हैं. ये ठग Google Ads और SEO का इस्तेमाल कर अपनी फर्जी वेबसाइटों को सर्च इंजन में सबसे ऊपर (Rank 1) दिखा रहे हैं. आम तौर पर लोग गूगल पर आने वाले पहले लिंक को असली मान लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि साइबर अपराधी पैसे देकर अपनी फर्जी साइट को Sponsored टैग के साथ ऊपर दिखाते हैं.

असली वेबसाइट जैसा डिजाइन और लोगो: इन वेबसाइट्स का डिजाइन और लोगो एनएचएआई के असली पोर्टल जैसा ही होता है. इससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है. एडवाइजरी के अनुसार, ये फर्जी वेबसाइट्स वार्षिक पास के लिए करीब 3000 रुपए के भुगतान की मांग करती हैं. पेमेंट के लिए वहां क्यूआर कोड दिया जाता है. जैसे ही कोई व्यक्ति इसे स्कैन करता है, पैसा सरकारी खाते में जाने के बजाय अपराधियों के म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भुगतान कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं मांगे जाते.

ऐसे कर सकते हैं असली और नकली की पहचान

  • पास खरीदने या रिन्यू करने के लिए केवल Rajmarg Yatra आधिकारिक ऐप या अधिकृत बैंक पोर्टल का ही उपयोग करें
  • annualtollpass.com या annualtollpasss.com जैसे संदिग्ध लिंक से बचना चाहिए
  • यदि स्कैन करते समय किसी व्यक्ति विशेष का नाम आए, तो तुरंत रुक जाएं
  • ऑनलाइन भुगतान करते समय विशेष सावधानी बरते और किसी भी संदिग्ध लिंग के माध्यम से अपनी बैंकिंग जानकारी शेयर ना करें

ठगी होने पर तुरंत यहां करें शिकायत: उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के साइबर अपराध या साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है या साइबर स्कैम में फंस जाता है तो बिना समय गंवाए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान पुलिस के विशेष हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 या 9257510100 पर भी सूचना दी जा सकती है. अपनी शिकायत आप भारत सरकार के पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी दर्ज करवा सकते हैं.

