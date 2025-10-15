ETV Bharat / state

लाहौल घूमने जा रहे सैलानी रखें इन बातों का ध्यान, नियमों की अनदेखी पर होगा जुर्माना और जेल

लाहौल स्पीति पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पर्यटकों को विशेष रूप से लाहौल घाटी के कोकसर से तांदी (केलांग) और स्पीति घाटी के अथरघू ब्रिज से सुमदो (काजा) के बीच नदी के बहाव क्षेत्र में जाने से पूरी तरह मना किया गया है. इसे लेकर भी पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. जिसके तहत आदेशों का उल्लंघन करने वाले पर एचपी पुलिस अधिनियम-2007 की धारा 111 के तहत 8 दिन तक की जेल की सजा होगी. इसके अलावा 1000 से 5000 तक जुर्माना या दोनों हो सकता है.

सैलानियों की सुरक्षा के मध्यनजर लाहौल-स्पीति प्रशासन द्वारा नियमों के बारे में पर्यटन कारोबारियों को भी अवगत करवाया जा रहा है. इसके अलावा घाटी में जगह-जगह लाहौल पुलिस भी सैलानियों को जागरूक कर रही है, ताकि बर्फ का दीदार करने आ रहे सैलानियों के साथ किसी तरह का कोई हादसा न हो. साथ ही सैलानी भी नियमों का पूरी तरह से पालन करें.

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में ठंड दस्तक दे रही है. इसी के साथ ही प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति में बीते दिनों हुई बर्फबारी से घाटी बर्फ की सफेद से ढक गई है. जिसके चलते बाहरी राज्यों से सैलानी बर्फ देखने की चाहत में घाटी का रुख कर रहे हैं. ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा के लिए लाहौल-स्पीति पुलिस द्वारा कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं. वहीं, अगर सैलानियों द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें जुर्माना और जेल भी हो सकती है.

पुलिस ने पर्यटकों के लिए जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)

पुलिस ने क्यों जारी की एडवाइजरी?

लाहौल-स्पीति में इन दिनों देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक लाहौल घाटी की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं. ऐसे में अक्सर देखा गया है कि ये सभी सैलानी कोकसर से तांदी संगम (केलांग) के बीच और यहां के नालों के आसपास रोमांच और फोटो लेने के लिए जा रहे हैं. कई बार सेल्फी लेने के लिए सैलानी नदी में उतर रहे हैं. इस दौरान हल्की सी लापरवाही भी उनकी जान पर भारी पड़ जाती है. इसी साल मार्च महीने में भी झारखंड के दो युवक चंद्रा नदी में बह गए थे. इसी खतरे को भांपते हुए लाहौल स्पीति पुलिस ने यह एहतियाती कदम उठाया है.

"इन दिनों घाटी की सड़कों पर बर्फ भी जम रही है. वहीं, नदी नालों के किनारे भी बर्फ जमी हुई है. सैलानी कई बार फोटो खींचने की चाहत में नदी नालों के किनारे चले जाते हैं और बर्फ के कारण कई बार सैलानियों के साथ हादसे भी पेश आए हैं. ऐसे में पर्यटन कारोबारियों को भी इस बारे सूचित किया गया है. इसके अलावा पुलिस के जवान भी लगातार पर्यटन स्थलों की गश्त कर रहे हैं, ताकि सैलानियों के साथ किसी प्रकार का हादसा ना हो सके. इसके अलावा भी अगर कोई सैलानी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा." - शिवानी मेहला, एसपी, लाहौल स्पीति जिला

लाहौल में नदी-नालों में जमने लगा पानी (ETV Bharat)

बर्फबारी के साथ ही खतरे की आहट!

गौरतलब है कि इन दिनों लाहौल-स्पीति जिले में बर्फबारी होने के बाद से सैलानी कोकसर से लेकर तांदी संगम तक सैलानी बर्फबारी का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं. बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद लाहौल में अब तापमान काफी नीचे जा चुका है और नदी के किनारों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है. ऐसे में नदी के पास जाना या पानी में उतरना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है.

लाहौल घाटी में इन पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे पर्यटक

सिस्सु

कोकसर

अटल टनल (साउथ पोर्टल)

तांदी

जिस्पा

लाहौल में पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे पर्यटक (ETV Bharat)

इन राज्यों के पर्यटक पहुंच रहे मनाली

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों विंटर सीजन दस्तक दे रहा है. ऐसे में पर्यटन नगरी मनाली में पश्चिम बंगाल, गुजरात व महाराष्ट्र के पर्यटक अपने विंटर सीजन की शुरुआत करते हैं. हालांकि वीकेंड में पड़ोसी राज्यों के पर्यटक भी मनाली का रुख कर रहे हैं, हालांकि वीकेंड में पड़ोसी राज्यों के पर्यटक भी मनाली का रुख कर रहे हैं.