ETV Bharat / state

बर्फबारी के बीच केदारनाथ पहुंची एडवांस टीम, यात्रा तैयारियों को परखा, जानिये क्या कुछ निकला

रुद्रप्रयाग: 22 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. इसी क्रम में रुद्रप्रयाग पुलिस ने व्यापक तैयारियों के तहत अग्रिम रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

16 सदस्यीय टीम का निरीक्षण: पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) विकास पुण्डीर के नेतृत्व में 16 सदस्यीय एडवांस पार्टी को गौरीकुण्ड से केदारनाथ धाम तक निरीक्षण के लिए भेजा गया. टीम ने तीन दिनों तक लगातार पैदल यात्रा मार्ग और विभिन्न पड़ावों का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान टीम ने केदारनाथ, लिंचोली, भीमबली और जंगलचट्टी जैसे प्रमुख पड़ावों पर पुलिस बल के आवासीय प्रबंध, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भौतिक सत्यापन किया। जहां-जहां कमियां पाई गईं. उन्हें चिन्हित कर सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साफ-सफाई और सामग्री स्टॉक की भी जांच की गई.

केदारनाथ यात्रा तैयारियां (सोर्स: जिला प्रशासन)

संचार तंत्र व फायर सेफ्टी पर फोकस: अग्रिम दल ने संचार व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों की स्थिति का भी निरीक्षण किया. आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF और आपदा प्रबंधन टीमों के लिए चिन्हित स्थानों का भी जायजा लिया गया. निरीक्षण के दौरान मिली खामियों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है.