बर्फबारी के बीच केदारनाथ पहुंची एडवांस टीम, यात्रा तैयारियों को परखा, जानिये क्या कुछ निकला
पुलिस की एडवांस टीम ने 3 दिवसीय सघन निरीक्षण पर निकली हैय ये टीम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर देगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 5, 2026 at 3:56 PM IST
रुद्रप्रयाग: 22 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. इसी क्रम में रुद्रप्रयाग पुलिस ने व्यापक तैयारियों के तहत अग्रिम रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.
16 सदस्यीय टीम का निरीक्षण: पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) विकास पुण्डीर के नेतृत्व में 16 सदस्यीय एडवांस पार्टी को गौरीकुण्ड से केदारनाथ धाम तक निरीक्षण के लिए भेजा गया. टीम ने तीन दिनों तक लगातार पैदल यात्रा मार्ग और विभिन्न पड़ावों का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान टीम ने केदारनाथ, लिंचोली, भीमबली और जंगलचट्टी जैसे प्रमुख पड़ावों पर पुलिस बल के आवासीय प्रबंध, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भौतिक सत्यापन किया। जहां-जहां कमियां पाई गईं. उन्हें चिन्हित कर सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साफ-सफाई और सामग्री स्टॉक की भी जांच की गई.
संचार तंत्र व फायर सेफ्टी पर फोकस: अग्रिम दल ने संचार व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों की स्थिति का भी निरीक्षण किया. आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF और आपदा प्रबंधन टीमों के लिए चिन्हित स्थानों का भी जायजा लिया गया. निरीक्षण के दौरान मिली खामियों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है.
बर्फबारी से तैयारियों पर असर, प्रशासन सतर्क: टीम के लौटने के बाद केदारनाथ धाम में पुनः भारी बर्फबारी शुरू हो गई है. जिससे कुछ व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं. बावजूद इसके प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने में जुटा है, ताकि यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो सके.सीओ विकास पुण्डीर ने बताया कि उद्देश्य यह है कि यात्रा ड्यूटी पर पहुंचने वाले पुलिस बल को सभी बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हों. यात्रियों की सुरक्षा के लिए संचार और अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.
केदारनाथ में अप्रैल में भी बर्फबारी: केदारनाथ में अभी भी बर्फबारी हो रही है. जिससे 22 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ धाम की यात्रा तैयारियां प्रभावित हो रही हैं. दो दिनों तक धाम में जमकर बर्फ गिरने के बाद आज मौसम साफ है, लेकिन केदारनगरी ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ दी है. जिस कारण यात्रा तैयारियों पर ब्रेक लगा है. मंदिर परिसर और रास्तों से बर्फ हटा दी गयी थी, लेकिन फिर यहां बर्फ की मोटी परत जम चुकी है.
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